Garfagnana : castiglione di garfagnana



Centri estivi, Gaspari risponde a Lupetti: “Uffici già attivati, purtroppo la cifra sarà diversa”

venerdì, 19 giugno 2020, 12:58

Il primo cittadino di Castiglione Daniele Gaspari replica al gruppo di minoranza, che con un’interrogazione aveva chiesto nei giorni scorso di attivare le procedure per organizzare i centri estivi.

“Negli Enti Pubblici molte volte per ottenere la concreta e sollecita definizione dei progetti, di qualunque tipo essi siano, è necessario capire e seguire il loro sviluppo, quindi ritengo che “stimolare” il sindaco e il gruppo di maggioranza perchè ciò avvenga sia stato l'intento del gruppo di minoranza, anche se l'interrogazione fatta non ha una logica interpretazione e non lascia capire le vostre intenzioni ed i fini da voi prefissati; tutto questo perchè per i contributi straordinari per i Centri Estivi, già da giorni i nostri uffici comunali stanno lavorando per completare l'iter e pubblicare il relativo bando per poter concedere sgravi ai ragazzi ed alle famiglie”.

“Colgo l'occssione per confermare che questo austero periodo di confinamento, ha costretto tutti noi a modificare le proprie abitudini di vita quotidiana e soprattutto quelle dei nostri giovani. Con ciò sono proprio i nostri giovani ragazzi che hanno dimostrato maturità ed adattamento, con ottima risposte sia nella continuazione degli studi con lezioni online e, nonostante la privazione della libertà nelle socializzazioni e nei movimenti, sono riusciti a creare occasioni alternative di comunicazione con utilizzo dei social; per questo va a loro il mio plauso e quello di tutto il gruppo di maggioranza e sicuramente meriterebbero che il contributo di euro 2.000.000 stanziato dalla Regione per l'intera Toscana fosse impegnato in iniziative a loro destinate …. ma peccato, ed è doveroso precisarlo ai consiglieri di minoranza, che la ripartizione dei fondi regionali al nostro Comune ha assegnato solo euro 859,89 totali.......forse non proprio una così grande opportunità! Non ci rimane che sperare nel rilascio del contributo che potrebbe essere rilasciato dall'INPS”.

“Vi ringrazio per l'offerta di collaborazione amministrativa proposta, ma per poter dar risposte positive ed adeguate ai genitori dei ragazzi del nostro comune, non abbiamo bisogno di stimoli a pubblicare i bandi, lavoro che con gli Uffici facciamo costantemente da anni, ma è necessario avere ulteriori fondi e contributi economici, di cui purtroppo il nostro comune non dispone”.