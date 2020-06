Garfagnana



Chiude la storica edicola del Mea: Pieve Fosciana perde un altro pezzo di storia sociale

lunedì, 1 giugno 2020, 17:23

di simone pierotti

Non è un effetto diretto del coronavirus, forse solo una fase della vita, sta di fatto che un altro pezzo della vita sociale dei nostri paesi se ne va. Ha chiuso infatti i battenti l’edicola del centro storico di Pieve Fosciana, gestita da Mario Giovannini, per tutti meglio conosciuto come “Mea”.

Dopo 35 anni di lavoro Mario, come è normale, va in pensione e, al momento, nessuno ha seguito le sue orme. Termina così una lunga tradizione familiare, dato che l’edicola era stata aperta, nell’immediato dopoguerra, dalla nonna, nota in paese come la “cappellaia” in quanto la stessa bottega vendeva cappelli per uomini; in seguito è divenuta rivendita di giornali, gestita da Alvaro, zio del “Mea”.

Una storia che si interrompe ed una nuova perdita per un paese della Garfagnana, stavolta Pieve Fosciana. Ne abbiamo parlato col sindaco Francesco Angelini: “La chiusura dell’edicola del mitico “Mea” – esordisce – è un grosso dispiacere, come del resto per tutte le attività storiche che ci lasciano. Inoltre si tratta di un servizio importante per il nostro paese, che non avrà più l’edicola. Peraltro, proprio adesso che la Regione Toscana distribuirà le mascherine gratuite tramite le edicole del territorio. Un nuovo disagio per le fasce più deboli della popolazione, come anziani e disabili”.

Come comune vi siete mossi per trovare un nuovo acquirente? “A dire il vero sono già arrivate telefonate in comune, si chiedono informazioni. Non è facile, ma mi auguro che la nostra amata edicola possa avere un futuro”.