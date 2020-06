Codice giallo per pioggia e temporali

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 9 giugno 2020, 15:33

Il Parco delle Apuane non vuole rinunciare ai consueti soggiorni estivi. Quest'anno le misure anti covid li rendono diversi: saranno giornalieri e senza pernottamenti, ma la cosa importante, è che ci saranno

martedì, 9 giugno 2020, 14:55

C’è grande preoccupazione nella Cna per le nuove linee guida della Regione Toscana previste per il commercio su aree pubbliche

martedì, 9 giugno 2020, 14:38

In Toscana sono 10.145 i casi di positività al Coronavirus, 1 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,01% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 1,1% e raggiungono quota 8.440 (l’83,2% dei casi totali)

martedì, 9 giugno 2020, 11:02

Il gruppo di minoranza “Uniti per Gallicano” interroga il sindaco David Saisi in merito ai danni causati dalle forti piogge cadute nella serata del 4 giugno, nelle località del capoluogo e delle frazioni, affinché riferisca in su alcune questioni attinenti la mancata attenzione alla salvaguardia e messa in sicurezza del...

martedì, 9 giugno 2020, 08:51

Dopo quattro giorni dal nubifragio che ha colpito la Garfagnana, la frazione di San Luigi, del comune di Fabbriche di Vergemoli, è ancora isolata: tre nuclei familiari, in totale 15 persone, sono ancora bloccati

martedì, 9 giugno 2020, 08:27

Il Partito Comunista Italiano – Federazione di Lucca e Versilia interviene con una riflessione sul futuro della scuola a seguito dell'emergenza sanitaria