Codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico e temporali forti

Altri articoli in Garfagnana

domenica, 21 giugno 2020, 16:03

In Toscana sono 10.210 i casi di positività al Coronavirus, 3 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,03% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,6% e raggiungono quota 8.750 (l’85,7% dei casi totali)

domenica, 21 giugno 2020, 10:47

Da domani lunedì 22 giugno e fino a giovedì 25 giugno i soci di Confindustria Toscana Nord sono chiamati alle urne: si tengono infatti le elezioni per il rinnovo del Consiglio generale e dei Consigli delle sezioni merceologiche, con scrutinio venerdì 26 giugno

sabato, 20 giugno 2020, 18:21

Mentre l'inchiesta giudiziaria prosegue nelle apposite sedi, oggi il vice-sindaco di Vagli Sotto, Mario Puglia, ha aggiornato i suoi concittadini su due importanti sviluppi della vicenda

sabato, 20 giugno 2020, 15:56

In Toscana sono 10.207 i casi di positività al Coronavirus, 2 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 8.698 (l’85,2% dei casi totali)

sabato, 20 giugno 2020, 14:46

Ritiro possibile da oltre 7.000 Postamat per chi ha scelto l’accredito. Per coloro che invece devono necessariamente recarsi negli Uffici Postali per il ritiro in contante sarà effettuata una turnazione in ordine alfabetico. Gli over 75 possono delegare al ritiro i carabinieri

sabato, 20 giugno 2020, 14:40

Il gruppo di minoranza "Uniti per Gallicano" denuncia l'assenza totale di controlli e multe sulle inosservanze delle norme del Codice della Strada commesse nel proprio comune