Garfagnana



Comparini: “Distribuzione mascherine alle edicole, disservizi e disagi per la popolazione”

sabato, 6 giugno 2020, 16:25

di simone pierotti

Partita da due giorni la distribuzione delle mascherine gratuite tramite il canale delle edicole e già arrivano i disagi e le lamentele da parte dei cittadini. A fare da portavoce è il capogruppo di minoranza in consiglio comunale a Villa Collemandina, Alberto Comparini: “Dopo le farmacie, è toccato alle edicole organizzare il servizio di distribuzione gratuita delle mascherine. Scelta che fa discutere fin dall’inizio perché, al di là delle città, non tutte le zone sono coperte dalle edicole, le aree montane come la Garfagnana si trovano così in grossa difficoltà!”.

“La mia non è una lamentela fine a sé stessa – prosegue Comparini – perché la Costituzione ci dice che la salute è un diritto di tutti i cittadini e pertanto lo Stato, finchè permane lo stato di emergenza, deve garantire che tutti i cittadini possano usufruire delle mascherine, in maniera gratuita e continuativa. Invece così non è: ieri ed oggi lunghe code fuori dalle edicole, mascherine razionate e terminate dopo nemmeno un’ora, con tanta gente rimasta sprovvista. Mi appello ai sindaci del nostro territorio affinchè si facciano portavoce di questi disagi, la distribuzione delle mascherine deve essere rivista”.