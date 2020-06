Garfagnana



Confindustria, eletti consiglio generale e consigli di sezione

venerdì, 26 giugno 2020, 16:21

Chiuse ieri sera le urne dopo una "quattro giorni" elettorale iniziata lo scorso lunedì, si è svolto oggi lo scrutinio per la formazione dei Consigli di sezione - inclusa l'elezione del presidente di sezione e degli eventuali capigruppo interni alle sezioni - e del Consiglio generale di Confindustria Toscana Nord per il biennio 2020-2021.



Secondo le regole statutarie, le elezioni conducono alla costituzione dei nuovi Consigli di sezione e da questi alla formazione del Consiglio generale, dove confluiscono i presidenti di sezione (i candidati che raccolgono più voti nella propria sezione) e i primi eletti di ciascuna sezione in misura proporzionale alla sua consistenza complessiva. Nell'ambito del Consiglio generale, che si insedierà a luglio, si costituiscono anche, in automatico sulla base del territorio in cui è ubicata ciascuna azienda, le Consulte territoriali.



Del Consiglio generale fanno parte di diritto anche i componenti dell'attuale Consiglio di presidenza, che rimane in carica fino alle elezioni in calendario il prossimo anno per tale organo: il presidente Giulio Grossi, i vicepresidenti Francesco Marini e Daniele Matteini, i consiglieri delegati Giorgio Bartoli, Cristiana Pasquinelli e Fabia Romagnoli e i membri di diritto, il presidente del Gruppo giovani imprenditori Davide Trane e il rappresentante della Piccola industria Stefano Francesconi, oltre al rappresentante di Ance Toscana Nord. Invitati permanenti in Consiglio generale sono i probiviri Luigi Gino Balli, Marco Paolo Benesperi, Mario Cappellini, Carlo Carlesi, Andrea Guidi, Maura Strazzullo e Alberto Varetti; inoltre, i revisori effettivi Marco Cattani, Andrea Lucchesi e Carolina Marchi.



Le sezioni in cui si articola Confindustria Toscana Nord sono le seguenti, con l'indicazione del numero dei seggi che ciascuna ricopre in Consiglio generale: Sistema moda (20); Metalmeccanica (11); Carta e cartotecnica (10); Servizi e terziario (6); Chimica, farmaceutica, plastica e gomma (4); Alimentari (2); Edilizia-ANCE Toscana Nord (2); Lapidei e varie (2); Trasporti (2); Nautica (1).



Riportiamo a seguire l'elenco dei membri eletti nel Consiglio generale di Confindustria Toscana Nord, con l'avvertenza che la composizione indicata deve ricevere conferma e ufficializzazione attraverso l'accettazione di carica da parte di ciascuno degli eletti: nei prossimi giorni saranno quindi possibili assestamenti rispetto ai risultati usciti alle urne. Allo stato attuale, si è registrato un risultato equilibrato fra numero di conferme, che assicurano la continuità rispetto all'operato dell'organo uscente, e nuovi eletti, che daranno quindi un proprio apporto all'insegna del rinnovamento: i nuovi entrati in Consiglio generale sono più di un terzo del totale, esattamente 23 su 60. Buona la partecipazione, che ha visto l'espressione di quasi il 60% dei voti.



La composizione del Consiglio generale è qui di seguito; i Consigli di sezione sono visibili a questo link.

COMPOSIZIONE DELLE SEZIONI MERCEOLOGICHE NEL CONSIGLIO GENERALE DI CONFINDUSTRIA TOSCANA NORD (presidente di sezione e a seguire membri in ordine alfabetico)

SISTEMA MODA – 20

Maurizio Sarti-PRESIDENTE DI SEZIONE Lanificio Faliero Sarti & Figli srl Prato *Alessandro Aiazzi A Zeta Filati srl Prato Franco Bini Lineaesse Tessuti srl Prato Stefano Borsini Manifattura Igea spa Prato *Sara Casini Manifattura Maiano spa Prato Andrea Cavicchi Antilotex Flock Italia srl Prato Franco Ciampolini F.lli Ciampolini & C. spa Prato *Sandro Ciardi Dinamo srl Prato Silvia Fossi Tessitura Innocenti & Nesi srl Prato Giovanni Gramigni Lanificio Bisentino spa Prato Federico Gualtieri Filpucci spa Prato *Sauro Guerri Progetto Lana srl Prato Francesco Lucchesi Industria Italiana Filati spa Prato Francesco Marini Marini Industrie spa Prato *Manuele Cristiano Nipoti Lanificio Mario Bellucci spa Prato Roberta Pecci Pecci Filati spa Prato Raffaella Pinori Pinori Filati spa Prato *Angelo Marco Ranaldo Pointex spa Prato Roberto Rosati Lanificio Fortex spa Prato Ivo Vignali Rifinizione Vignali spa Prato

METALMECCANICA - 11

Massimo Bellandi-PRESIDENTE DI SEZIONE Fapim spa Lucca Vincenzo Autelitano KME Italy spa Lucca Marco Nicola Becheri L.A.I.P. srl Prato *Valerio Biancardi Hitachi Rail Italy spa Pistoia Mauro Celli A. Celli Paper spa Lucca Daniel Galli Rotork Fluid Systems srl Lucca Giovanni Gambini Gambini spa Lucca Angela Landucci Landucci srl Pistoia *Massimo Antonio Luchetti Proxima srl Prato *Andrea Marzaro Toscotec spa Lucca *Enrico Vignozzi ECM spa Pistoia

CARTA E CARTOTECNICA - 10

Tiziano Giuseppe Pieretti-PRESIDENTE DI SEZIONE Industria Cartaria Pieretti spa Lucca *Stefano Andreotti DS Smith Paper Italia srl Lucca **Giorgio Giovanni Bartoli Bartoli spa Lucca Cristiana Cardella Cartiere Modesto Cardella spa Lucca Ivan Ferrini Essity Italy spa Lucca Andrea Galeotti Cartografica Galeotti spa Lucca Bernhard Gross Wepa Italia srl Lucca Massimiliano Listi Smurfit Kappa Italia spa Lucca Massimo Pasquini Lucart spa Lucca *Andrea Puccetti Mondialcarta spa Lucca

SERVIZI E TERZIARIO - 6

*Giulio Lombardo-PRESIDENTE DI SEZIONE Brachi Testing Services srl unipersonale Prato *Riccardo Gabriele Bruschi T.T. Tecnosistemi spa Prato Luca Donati Edisoftware srl società unipersonale Lucca *Milena Guerrini Gi Group spa Pistoia *Irene Luvisi Irma Energy srl Lucca *Stefano Polidori PSP Italia srl Lucca

CHIMICA, FARMACEUTICA, PLASTICA E GOMMA – 4

Deni Severini-PRESIDENTE DI SEZIONE Altene spa Lucca Massimo Della Gatta Toscochimica spa Prato Fabiana Roberti Schott Italvetro srl Lucca **Fabia Romagnoli Mariplast spa Prato

ALIMENTARI - 2

*Marco Polli-PRESIDENTE DI SEZIONE Fratelli Polli spa Pistoia Marcello Francini Salov spa Lucca

EDILIZIA – ANCE TOSCANA NORD - 2

Alessandro Cafissi-PRESIDENTE DI SEZIONE Cafissi Alvaro srl Prato *Oliviero Del Debbio Del Debbio spa Lucca

LAPIDEI E VARIE - 2

Fabrizio Palla-PRESIDENTE DI SEZIONE Savema spa Lucca *Stefano Baldassari Baldassari Impianti Elettrici srl Lucca

TRASPORTI E LOGISTICA - 2

Federico Albini-PRESIDENTE DI SEZIONE Albini & Pitigliani spa Prato Fabrizio Larini Società Autostrada Ligure Toscana spa Lucca

NAUTICA - 1

*Gabriele Chelini-PRESIDENTE DI SEZIONE Gruppo Fipa srl Lucca

*Nuovo eletto in Consiglio generale (l'indicazione è riferita alla persona fisica e non all'azienda, che può essere stata rappresentata nel precedente mandato da un altro eletto)

**Di nuova elezione ma già presente in Consiglio generale in quanto componente il Consiglio di presidenza.