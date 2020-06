Garfagnana



Continuano le attività di alpinismo lento. L'appello: "Venite in montagna"

martedì, 30 giugno 2020, 12:08

In questo periodo di complicata e frenetica ripresa delle attività quotidiane in molti hanno riscoperto dopo la quarantena il valore della natura e dei propri spazi: su questa premessa di valorizzazione del territorio e di relax dalla vita caotica di molti, l'associazione Mangia Trekking, sempre attiva in questa fase post-coronavirus, sta proseguendo le attività sulle vie sentieristiche in Fase 3 dell’Alpinismo Lento.

L'ultima giornata di alpinismo lento nella natura che è stata condotta ha compreso la salita su una montagna dell’Appennino Tosco Emiliano: alla guida del gruppo era presente l’alpinista lucchese Mara Giusti, testimonial della montagnaterapia, ed autorevoli esponenti dello sport italiano come Alessandra Borio e Alessandra Bonamini, ex canottiere e testimonial dei valori di questo tipo di attività.

Nella giornata si sono susseguiti tanti momenti per raccontare il territorio, si è vissuta la convivialità, e si è stati introdotti alla pratica sportiva e, come vuole lo spirito migliore dell’alpinismo lento, una degustazione dei prodotti tipici della montagna in un locale del territorio.

Di fatti, proprio per la bellezza degli ambienti naturali attraversati, per vivere belle avventure nella natura e per contribuire a far ripartire un’economia territoriale, l’associazione Mangia Trekking invita tutte le persone a salire nei luoghi di montagna per conoscere e trascorrere il proprio tempo libero, in territori incontaminati, all’aria aperta, lontano dallo smog e da ogni inquinamento acustico, immersi nel silenzio delle montagne.



V. P.