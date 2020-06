Dal 15 giugno di nuovo prelievi senza prenotazione

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 10 giugno 2020, 18:47

Emanata nuova ordinanza del presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, per la riapertura di varie attività dal 13 giugno con le relative linee guida: i cinema e gli altri spettacoli dal vivo, i congressi e i grandi eventi fieristici, le sale giochi e scommesse, le cerimonie, le discoteche, gli impianti...

mercoledì, 10 giugno 2020, 14:16

In Toscana sono 10.148 i casi di positività al Coronavirus, 3 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,03% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 1,1% e raggiungono quota 8.531 (l'84,1% dei casi totali)

mercoledì, 10 giugno 2020, 14:11

Il Centro funzionale della Regione ha emesso l'allerta meteo per la Piana di Lucca, la Versilia e la zona costiera. Resta invece di colore giallo il codice di allerta per la Mediavalle e la Garfagnana

mercoledì, 10 giugno 2020, 13:03

Nelle parole di Leonetto Pierotti, presidente Anva Toscana Nord, la soddisfazione per questo ulteriore passo verso la normalità per la categoria degli ambulanti grazie all’ordinanza numero 63 della Regione che dà il via libera anche a fiere e mercati straordinari

mercoledì, 10 giugno 2020, 12:49

Per Cgil, Cisl e Uil è un primo segnale di attenzione, ma con gravi limiti. Proposti una serie di emendamenti per modificare il testo in fase di conversione in legge

mercoledì, 10 giugno 2020, 08:22

L'amministrazione comune di Castiglione di Garfagnana dichiara conclusa l'iniziativa della spesa sospesa. Il progetto, nato nel periodo di emergenza del Covid-19, è stato portato avanti dal gruppo di maggioranza e dal gruppo di opposizione insieme alle attività commerciali di tutto il territorio comunale