Garfagnana



Dalla Garfagnana a Roma: le agenzie di viaggio scendono in piazza per protestare

giovedì, 4 giugno 2020, 13:10

di simone pierotti

Non si ferma la protesta delle agenzie di viaggio e del comparto del turismo in generale: dopo la manifestazione a Firenze della scorsa settimana, si alza il tiro e oggi i lavoratori del settore hanno raggiunto Roma per manifestare in piazza del Popolo. Anche dalla Garfagnana si sono uniti alla protesta, come nelle precedenti occasioni, Paolo e Lara dell’agenzia Altroquando Viaggi e Antonio e Cristiana di Fidelity Tours, entrambe di Castelnuovo di Garfagnana.

Striscioni, magliette, fischietti, tanti colori e suoni per far sentire la propria voce al Governo: il turismo è uno dei motori dell’Italia e deve essere supportato. Gli spostamenti tra regione sono aperti e, nel giro delle prossime settimane, riapriranno tutte le frontiere ma il settore ha subito danni irreparabili e non basteranno pochi mesi estivi a salvare la stagione.

“Ci stiamo aggrappando con le unghie e con i denti per ottenere aiuti – sottolinea Lara Bonaldi – come agenzia abbiamo riaperto il 18 maggio e qualche cliente si è avvicinato, sono iniziate le prime prenotazioni in Italia ma è evidente che abbiamo perso tutta la prima parte dell’anno e questa prima fase estiva. La gente ha voglia di ripartire ma con molta cautela, adesso mi auguro che possa riprendere quota il turismo con l’estero”.