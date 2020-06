Garfagnana



Danni maltempo, sopralluogo di Zucconi nelle zone colpite

venerdì, 19 giugno 2020, 17:17

Il senatore Riccardo Zucconi di Fratelli d’Italia si è recato oggi, 19 giugno, in vari comuni della Mediavalle e Garfagnana per verificare i vari danni causati dall’alluvione che ha colpito la zona il 4 giugno.

“Con il sindaco di Fabbriche di Vallico ed alcuni consiglieri comunali della zona – ha dichiarato Zucconi - sono venuto a verificare i danni dell’ultima alluvione, registrando intanto che, doverosamente, la regione si sta muovendo per sovvenzionare e riparare i danni che sono stati arrecati, devo però fare però due osservazioni".

"La prima – continua il senatore - è che questi danni non sono stati arrecati dal solo maltempo, ma anche dal dissesto idrogeologico dovuto all’incuria che per anni ha caratterizzato la manutenzione dei fossi, dei fiumi, delle bocchette e delle strade. La seconda osservazione riguarda il fatto che in alcuni punti sono stati riportati alla luce i risultati di tanti anni di interramenti di discariche lungo i fiumi”.

Riguardo le discariche interrate lungo le aree fluviali della zona Zucconi si è poi dilungato, attaccando anche l’avversario politico e capogruppo del Partito Democratico al senato Andrea Marcucci: “Questi sono fatti estremamente gravi che il senatore Marcucci si era preso l’impegno di mettere in sicurezza, cosa che a quanto pare non è successa e quindi l’acqua passa, erode la terra e porta via plastica e rifiuti che si depositeranno quindi o sulle sponde dei fiumi stessi o nel mare. Una situazione gravissima alla quale chiediamo di porre rimedio al più presto” ha concluso il senatore di FdI.

T. B.