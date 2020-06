Garfagnana



Danni maltempo, Uniti per Gallicano interroga la giunta

martedì, 9 giugno 2020, 11:02

Il gruppo di minoranza “Uniti per Gallicano” interroga il sindaco David Saisi in merito ai danni causati dalle forti piogge cadute nella serata del 4 giugno, nelle località del capoluogo e delle frazioni, affinché riferisca in su alcune questioni attinenti la mancata attenzione alla salvaguardia e messa in sicurezza del territorio.

“Per quanto attiene i danni riportati nel capoluogo, presso l’abitato di Via Falce e Via Roma – chiede l’opposizione -, perché nonostante i lavori eseguiti dal 2000 in poi, con la creazione di briglie e opere di canalizzazione e con la realizzazione, nel 2017 di una vasca di decantazione ad opera del Consorzio di Bonifica, non si è raggiunta la messa in sicurezza di quell’area?”

E ancora: “Perché non è stata fatta una manutenzione ordinaria, preordinata a mantenere efficienti e in ordine tali opere, nonostante la disponibilità di personale impegnato esclusivamente e continuativamente nel decoro urbano? Un diverso e più appropriato impiego, avrebbe contribuito a fare opera di prevenzione e avrebbe sicuramente alleggerito il grave carico di danni e disagi sopportati dai cittadini; perché gli aiuti richiesti dagli stessi abitanti dell’area colpita sono arrivati in ritardo? Perché non è stato attivati in tempo utile il COC, strumento indispensabile nella gestione delle emergenze, sia nell’immediato che, nella successiva fase di risanamento delle aree colpite”.

“Per quanto riguarda, inoltre, i notevoli disagi arrecati agli abitanti di Via della Repubblica – prosegue il gruppo - chiediamo al sindaco di rendere conto della scarsa manutenzione della strada che porta a Molazzana di competenza provinciale, ma che l’amministrazione aveva il dovere di denunciare alla stessa, se avesse agito con l’accortezza necessaria e con l’attenzione alle problematiche idrogeologiche, prevedibili sul proprio territorio; Chiediamo altresì di relazionare in ordine alla sorveglianza del canale irrigatorio, rispetto alla quale denunciamo una cattiva manutenzione, connotata dalla mancata funzionalità delle paratoie per l’assenza di attenzione e controlli".

“Vorremmo – conclude - in tempi brevi una risposta esauriente e soprattutto un impegno perché tali spiacevoli episodi non debbono più accadere in futuro su tutto il territorio comunale”.