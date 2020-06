Garfagnana



Dimesso l’ultimo paziente Covid dalla terapia intensiva di Lucca

martedì, 30 giugno 2020, 16:54

Oggi (30 giugno) è stato dimesso l’ultimo paziente Covid dalla terapia intensiva di Lucca, che diventa, almeno per il momento, una rianimazione no Covid.



Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19” negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest, sono in totale cinque, di cui uno in terapia intensiva (una settimana fa erano sempre cinque ma con tre pazienti in terapia intensiva).

Sono tutti ricoverati all’ospedale di Livorno, uno in terapia intensiva e quattro in area Covid.