Garfagnana



Distribuzione mascherine alle edicole: code e disagi per la popolazione

giovedì, 11 giugno 2020, 13:34

di simone pierotti

Dopo che in una prima fase il servizio era stato effettuato dalle farmacie, la distribuzione gratuita delle mascherine della Regione Toscana è passato alle edicole. Sono dieci le mascherine che ciascun cittadino toscano, di età superiore ai 6 anni, potrà ritirare fino al 15 giugno, prima della seconda trance. Tutto bene? Forse, perché a quattro giorni dalla chiusura del primo giro di distribuzione sono tanti i cittadini che ancora non sono entrati in possesso delle prime dieci mascherine a cui hanno diritto.

La scelta di affidare alle edicole questo compito, di per sé, non è sbagliata perché si tratta di presidi sul territorio che praticamente rimangono aperti tutti i giorni ma qualcosa, nella rete, non ha funzionato: al di là del fatto che non tutti i punti vendita di giornali hanno aderito al servizio (gratuito, ricordiamo) ma il problema maggiore è rappresentato dalla scarso numero di mascherine che quotidianamente vengono messe a disposizione. Abbiamo svolto un’inchiesta tra gli esercenti della Valle del Serchio per capire come viene organizzato il servizio: il quantitativo consegnato alle edicole ogni mattina è di 1000 unità che, è facile intuire, termina nel giro di un’ora scarsa, lasciando tanta gente a bocca asciutta.

In Garfagnana il servizio è svolto a Piazza al Serchio, a Villetta di San Romano e da tre edicole a Castelnuovo. “Da Beppe”, in località Piano Pieve, si trova in una zona di passaggio, lungo la variante. “Abbiamo aderito al servizio – ci dicono i titolari – perché in questo momento è giusto dare una mano alla clientela. Abbiamo organizzato la distribuzione con una persona incaricata, dalle 7:15 la mattina. Il problema è che già alle 8 terminiamo le mascherine! Sono troppo poche 1000 mascherine, non riusciamo ad accontentare la gente, considerando che siamo un’edicola di passaggio per tantissimi”.

Non si registrano disagi, invece, alla Villetta, per il punto vendita presso il ristorante bar “Il Grotto”. Franco Salotti: “Il servizio funziona, a noi il quantitativo di mascherine a disposizione è sufficiente. Abbiamo aderito al servizio con spirito di volontariato, noi d’altronde non abbiamo mai chiuso, prima con la bottega di paese poi con la tabaccheria e l’edicola, poi con l’asporto e la consegna del cibo a domicilio. Questo è il nostro lavoro da sempre, e abbiamo scelto di non fermarci mai, fornendo anche un supporto alla nostra clientela”.

Torniamo a Castelnuovo, per ascoltare il parere di Giovanna dell’Edicola di piazza della Repubblica. “Personalmente non sono contenta, ho accettato di aderire per offrire un servizio alla gente ma si è rivelato ingestibile. Io lavoro da sola e la mattina, all’apertura, per stare dietro alla distribuzione delle mascherine non riesco a sistemare il lavoro consueto di tutti i giorni. Mi ritrovo la coda di fronte all’edicola e per me diventa un grosso disagio, i clienti abituali finiscono per scoraggiarsi e non acquistano il giornale”.

Spostandoci in Mediavalle, punto di riferimento per il territorio è l’edicola Centro Ufficio di Cristina Galgani, a Borgo a Mozzano, zona di transito di tantissima gente: “Come per i miei colleghi, anche noi riceviamo 1000 mascherine al giorno, un numero troppo esiguo che non basta per tutta la gente. Considerate che i comuni di Borgo a Mozzano e di Pescaglia sono fornite solo dalla mia edicola e da quella di Valdottavo. Il nostro servizio inizia alle 8 ma alle 9:30 è già terminato! Noi siamo disponibili ma dobbiamo essere messi in condizione di lavorare”.

Il collega Fabio Radini dell’edicola Darma di Valdottavo: “Per me il servizio è impegnativo in quanto non ho il lettore collegato al pc e quindi devo inserire i dati manualmente. La distribuzione è regolare e il quantitativo fornitomi arriva fino al pomeriggio. Anche se il lavoro non è retribuito, mi fa piacere fornire un servizio alla comunità”.