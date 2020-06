Elezioni regionali, l'Udc pronta a recitare il suo ruolo

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 8 giugno 2020, 15:42

In Toscana sono 10.144 i casi di positività al Coronavirus, 9 in più rispetto a ieri. Uno dei nuovi casi è stato rilevato grazie alla campagna di test sierologici avviata da Regione Toscana dalla fine di aprile

lunedì, 8 giugno 2020, 14:24

Stamattina, davanti le scuole di Gallicano, un gruppo di genitori e insegnanti si è ritrovato fuori dalla scuola per manifestare a favore del diritto allo studio dei propri figli e per opporsi al rientro a settembre ancora con le modalità della didattica a distanza, accettata in via emergenziale

lunedì, 8 giugno 2020, 13:58

Interviene così la parlamentare della Lega, Donatella Legnaioli, per commentare il nubifragio delle ultime ore che ha flagellato ampie zone della Toscana, e tra cui in particolare la Garfagnana e la Valle del Serchio.

lunedì, 8 giugno 2020, 13:12

Il Pd territoriale di Lucca interviene dopo quanto emerso dalle prime notizie relative all’inchiesta che ha coinvolto l’attuale amministrazione del comune di Vagli

lunedì, 8 giugno 2020, 11:53

Il corso della durata di 900 ore, divise fra formazione in aula e 350 ore di stage formativo all'interno di aziende, avrà sede in Garfagnana e Mediavalle del Serchio e si svolgerà da giugno 2020 a giugno 2021 (in caso di prosecuzione dell'emergenza sanitaria dovuta a Covid-19 potrà essere svolta in...

domenica, 7 giugno 2020, 16:38

In Toscana sono 10.135 i casi di positività al Coronavirus, uno in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,01% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 0,4% e raggiungono quota 8.315 (l'82% dei casi totali)