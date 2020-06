Garfagnana



Emergenza Covid, Asl: 172 assunzioni tra Piana e Valle

venerdì, 12 giugno 2020, 15:39

Dal 15 marzo ad oggi sono state effettuate dall’Asl Toscana nord ovest 880 assunzioni. Questo ha permesso di dare risposte concrete in un momento di grande difficoltà e sarà fondamentale anche per gestire al meglio la fase di graduale ritorno alla normalità e per garantire una presenza attiva sul territorio.

La maggior parte delle assunzioni ha riguardato gli infermieri: ben 487 i nuovi assunti, una risorsa importante che andrà a vantaggio di tutta la popolazione; i medici chiamati a rafforzare la squadra della nord ovest sono stati 128 mentre 197 sono i nuovi OSS e 45i tecnici di laboratorio e della prevenzione. Inoltre, 82 nuovi operatori sono stati destinati alle USCA ed alle cure intermedie. Sono stati quindi potenziati i settori più impegnati nell’emergenza Covid ed a maggior rischio.

Riguardo alla distribuzione del nuovo personale nelle zone, questi i numeri: nelle zone Apuana e Lunigiana, tra le più colpite dalla pandemia, i nuovi assunti sono stati 217; la Piana di Lucca e la Valle del Serchio hanno visto un incremento di 172 unità; 109 persone sono state destinate all’Alta Val di Cecina, Valdera e zona Pisana; la zona Livornese, le Valli Etrusche e l’Elba hanno avuto complessivamente 248 nuovi assunti; infine 134 sono state le assunzioni in Versilia.