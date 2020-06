Garfagnana



Escursionista si infortuna in arrampicata: si alza Pegaso

sabato, 27 giugno 2020, 13:03

Nuovo intervento nel gruppo del Pizzo d’Uccello. Una cordata intenta nell’apertura di una via d’arrampicata al Pizzo dell’Aquila ha chiesto aiuto questa mattina per un infortunio capitato ad un componente del gruppo.



L’infortunato, 54enne di Pistoia, ha riportato traumi ad entrambi gli arti inferiori a causa del volo effettuato mentre procedeva da primo. Pegaso 3 si è portato sul posto e ha provveduto al recupero in parete verricellando il tecnico del soccorso alpino. Gli altri tre componenti sono rientrati in autonomia calandosi in corda doppia. Pegaso 3 si è quindi diretto al NOA di Massa.