Festa della Repubblica con dirette e messaggi Facebook in tutta la Valle del Serchio

martedì, 2 giugno 2020, 13:20

di simone pierotti

Oggi 2 giugno, la Festa della Repubblica è stata celebrata in diversi comuni della Valle del Serchio, anche se le norme sul distanziamento sociale hanno impedito lo svolgimento di manifestazioni come negli anni passati. E’ stato, per esempio, il caso di Borgo a Mozzano dove non si è potuto svolgere il concerto della Repubblica in piazza con la Filarmonica di Corsagna.

Il sindaco Patrizio Andreuccetti, insieme a rappresentanti della giunta comunali e al comandante della Polizia Municipale Martini, ha celebrato la ricorrenza con una cerimonia trasmessa in diretta facebook: dopo l’inno nazionale, il primo cittadino ha ricordato i giorni che portarono alla nascita della Repubblica Italiana e i valori alla sua base; ha poi rivolto un pensiero alla popolazione di oggi che ha vissuto mesi difficili a causa dell’emergenza covid-19, in particolare le vittime e le persone che hanno sofferto per la malattia.

Cerimonia di fronte al palazzo comunale e diretta facebook anche per il comune di Castiglione di Garfagnana, alla presenza del sindaco Daniele Gaspari, della giunta e dei consiglieri comunali, e delle autorità.

A Pescaglia nessuna cerimonia in piazza ma ricordo originale con l’esposizione della bandiera tricolore, della bandiera dell’Unione Europea e le stampe dei giornali dell’epoca che celebravano quello storico giorno.

Messaggi per la Festa della Repubblica sono stati pubblicati tramite le rispettive pagine social dal sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi, da quello di Molazzana Andrea Talani e da quello di Gallicano David Saisi.

