Garfagnana : careggine



Fonte Azzurrina riparte con entusiasmo: un’eccellenza del nostro territorio

mercoledì, 17 giugno 2020, 16:28

di loreno bertolacci

Una bella manifestazione di “responsabilità solidale al territorio” quella di oggi, presso i locali di Fonte Azzurrina di Careggine, che ha visto la presenza di varie associazioni sociali, culturali e sportive locali. Una forte reazione a quello che è stato un periodo difficile per le aziende e per la popolazione locale, il periodo di quarantena Covid 19, dove tutte le certezze per il futuro si stavano offuscando. Ma l’azienda ha deciso di reagire, forte del fatto di essere appunto un’eccellenza a livello locale ma anche italiano e internazionale, essendo la Fonte Azzurrina una delle acque più alcaline in assoluto. E allora la ripartenza, fatta di supporti anche allo sviluppo economico locale, di iniziative socio-sportive come quella con la squadra di calcio U.S. Careggine, che riprende in questo periodo l’attività agonistica. Poi la nuova presentazione della vettura ufficiale “Fonte Azzurrina” che parteciperà alla gara internazionale del Rally del Ciocco 2020, scuderia Sevenspeedracing.



Varie e importanti le personalità presenti alla manifestazione, in primis il primo cittadino del comune di Careggine Lucia Rossi, il direttore responsabile del quotidiano on line swimbiz.it di sport acquatici, dottor Christian Zicche, e naturalmente il direttore generale Fonte Azzurrina, dottor Giovanni Musolino, che ha aperto la manifestazione dicendo: “Abbiamo approfittato della presentazione della nostra auto per esprime e condividere con voi l’interesse per il territorio. In tutte le aziende in cui operiamo pensiamo che il territorio sia importante, noi siamo molto fortunati perché siamo capitati in un’oasi all’interno di un parco”. Insomma, un’integrazione aziendale con il territorio e per il territorio.



Ha continuato il direttore generale presentando i clienti presenti della Liguria, la squadra di calcio della Fonte Azzurrina, l’azienda Coletti con prodotti locali che ha allietato la manifestazione con specialità locali. Ha anticipato la imminente presentazione di un libro sulle ricchezze della Garfagnana, presentando un autore del libro presente, poi ha presentato al pubblico presente in buon numero, nonostante la giornata piovosa, il dottor Christian Zicche che si occupa della parte pubblicitaria dell’azienda, definendo la fonte Azzurrina “l’acqua dell’acqua” proprio per le proprietà alcaline uniche che ha. E’ stata poi la volta del primo cittadino Lucia Rossi che ha esordito: “Non posso che essere orgogliosa di una giornata come oggi, dopo questa emergenza che si è abbattuta proprio sulle nostre abitudini. Questa mattina vuole essere una ripartenza, un momento di gioia per tutti, sono contenta della presenza delle varie associazioni locali. Una grande emozione anche per loro, ne sono convinta”.



Il sindaco ha continuato ringraziando tutti gli intervenuti, descrivendo con orgoglio ed emozione varie realtà e località delle Alpi Apuane, dal paese sommerso nel lago di Vagli, al lago di Isola Santa e tante altre ancora. Un evento insomma all’insegna di una rinascita socio economica locale dopo il brutto periodo che noi tutti abbiamo attraversato. Tanta fiducia e tanto entusiasmo hanno caratterizzato la mattinata. Alla fine alcune dichiarazioni del primo cittadino e dei dirigenti aziendali. Una degustazione di prodotti tipici locali ha concluso la manifestazione della Fonte Azzurrina, con la presenza della famosa giornalista appassionata di cucina Annamaria Tossani, giornalista pioniera di programmi televisivi gastronomici che da circa sei anni conduce la trasmissione su Italia 7 “Aspettando il TG”, cucina in diretta.



Un nuovo tipo di fare impresa ed azienda, una smarcata sensibilità per quello che circonda l’azienda stessa e per il territorio di appartenenza, definito non a caso “un’oasi con scorci mozzafiato”. Siamo sicuri che l’azienda Fonte Azzurrina si possa distinguere e far conoscere maggiormente per il futuro grazie sì all’unicità alcalina della sua acqua, ma soprattutto, a livello locale, grazie allo squisito rapporto instaurato fin da subito con la popolazione ed il territorio che la circonda, sentendolo parte di sé.

