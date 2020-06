Garfagnana



Frane e allagamenti per il maltempo in Valle: a Fabbriche isolate alcune frazioni

giovedì, 4 giugno 2020, 21:08

di andrea cosimini - tommaso boggi

Frane, smottamenti, allagamenti, alberi sulle strade. E' questo un primo bilancio del maltempo in Valle del Serchio. La forte pioggia delle ultime ore ha fatto registrare alcune criticità sul territorio.



Forti criticità in Garfagnana. "La situazione è grave su tutto il territorio comunale" ha comunicato il sindaco di Gallicano David Saisi che si è appellato ai propri concittadini per segnalare la varie criticità nel comune. Tantissime le segnalazioni di allagamenti, alberi sulla strada e esondazioni di piccoli corsi d'acqua. "Strada per Querceto chiusa da La Barca. Raggiungibile da Campo - ha riportato Saisi -. Ponte Campilato chiuso". Criticità anche nel comune di Fabbriche di Vergemoli: "Pioggia eccezionale - aggiorna il primo cittadino Michele Giannini -: fiumi abbastanza pieni e mezzi esondati. Ho isolato Fornovolasco e San Pellegrinetto, per una frana avvenuta sulla strada, e sono isolati Vallico Sotto e San Luigi. C'è stato un piccolo smottamento nella piazza a Vallico Sotto che ha interessato una macchina, fortunatamente, senza nessuno all'interno. Attualmente abbiamo attivato due somme urgenze per riaprire la viabilità. Abbiamo aperto il COC (Centro Operativo Comunale) e presidieremo il territorio comunale tutta la notte".

Cittadini segnalano anche frane e allagamenti nel comune di Barga e nel comune di Bagni di Lucca. "Il consiglio comunale previsto per stasera a Barga - ha commentato il sindaco Caterina Campani - è stato ovviamente annullato. Stiamo aprendo il COC (Centro Operativo Comunale) per accertarci di tutti i danni che sono stati registrati sul territorio e di tutte le criticità sulle quali dovremo intervenire. In questo momento siamo a conoscenza di frane lungo la strada di Mologno e di Loppia e della caduta di alcuni massi in Barga vecchia lungo il perimetro del Duomo". E' stato attivato il COI (Centro Operativo Intercomunale) dell'Unione dei Comuni della Mediavalle del Serchio. Si segnalano anche alcune criticità nella frazione di Ghivizzano, nel comune di Coreglia Antelminelli. Nel comune di Pescaglia, interrotta la strada provinciale 60 (Pescaglia-Pascoso) tra Le Solca e San Rocco in Turrite per alberi e smottamenti sulla carreggiata. "La provincia interverrà prima possibile - ha scritto il sindaco Andrea Bonfanti -, la situazione è critica ovunque. Causa caduta alberi è attualmente interrotta anche la strada comunale San Martino-Fiano". Il fiume Serchio, al momento, sta scaricando 600 metri cubi di acqua al secondo all’altezza di Borgo a Mozzano. "Questo - ha fatto sapere la Provincia - ha fatto sì che venisse attivato il Servizio di Piena del fiume Serchio: al momento, viene effettuato il monitoraggio a vista ed eventualmente, laddove serva, vengono effettuate le manovre su paratie e organi idraulici".

L'allerta meteo di codice arancione, emessa dalla regione, per rischio idraulico idrogeologico e temporali forti, durerà fino alle ore 4 di domani (venerdì 5 giugno).

Notizia in aggiornamento

