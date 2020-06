Gallicano, approvato rendiconto di gestione 2019. La giunta: "Un bilancio in ordine e virtuoso"

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 29 giugno 2020, 15:48

In Toscana sono 10.248 i casi di positività al Coronavirus, 5 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,05% in più rispetto al totale del giorno precedente. Stabili i guariti a quota 8.817 (l’86% dei casi totali)

lunedì, 29 giugno 2020, 13:02

A partire da giovedì 25 giugno tutti i bambini di età compresa tra i 3 e gli 11 anni, residenti nel comune di San Romano in Garfagnana, hanno ricevuto, direttamente a casa, le mascherine donate all’amministrazione dall’azienda dell’alta moda Peuterey, sede di Altopascio

lunedì, 29 giugno 2020, 12:09

Si è tenuta domenica 28 giugno, presso il Centro Visitatori della Riserva Naturale Statale dell'Orecchiella nell'ambito dell'iniziativa promossa da FederParchi "Natura senza barriere", l'inaugurazione del sentiero facilitato "Il Fontanone"

lunedì, 29 giugno 2020, 10:01

Il gruppo di minoranza "Uniti per Gallicano" torna ad attaccare l'amministrazione comunale sui parcheggi selvaggi in Piazza Vittorio Emanuele II dopo il sondaggio lanciato sui social

domenica, 28 giugno 2020, 13:41

In Toscana sono 10.243 i casi di positività al Coronavirus, 5 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,05% in più rispetto al totale del giorno precedente. Stabili i guariti a quota 8.817 (l’86,1% dei casi totali)

domenica, 28 giugno 2020, 10:46

Il gruppo di minoranza "Uniti per Gallicano" interviene sulla recente seduta del consiglio comunale, tenutasi con modalità telematica, in videoconferenza, alla quale non ha partecipato, ritenendo inopportuna tale modalità