Garfagnana



Giornate al mare per over-65: ultimi posti disponibili

sabato, 6 giugno 2020, 17:06

C’è tempo fino a martedì 10 giugno per iscriversi all’edizione 2020 di “Mare d’Argento – Garfagnana”, il progetto promosso da Croce Verde P.A. Lucca rivolto ai cittadini over-65 residenti in Garfagnana e Valle del Serchio.

Ultimi posti disponibili per il servizio, che costituisce un’alternativa rispetto ai soggiorni residenziali, prevedendo per gli utenti giornate al mare (da mattina a tardo pomeriggio) allo stabilimento della Croce Verde a Marina di Torre del Lago.

Sei le giornate al mare organizzate, a partire dalla metà di giugno, che rispetteranno tutti gli standard di sicurezza imposti dall’emergenza Covid-19: dal viaggio in bus alla permanenza in spiaggia, i partecipanti potranno godersi in tranquillità il sole della Versilia, in un ambiente confortevole e all’altezza delle loro aspettative.

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile chiamare la responsabile della sezione Garfagnana dell’associazione, Arletta Tortelli, al numero 334 399 6542; in alternativa, chiamare il numero 0583 64 44 37 o inviare una mail a cvlucca@croceverdelucca.it.