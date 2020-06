Garfagnana



I V.A.M. non si fermano: concorso di poesia e raduno al Casone di Profecchia

giovedì, 25 giugno 2020, 15:03

La vita e la socialità stanno via via riprendendo e, con essa, anche gli eventi e gli incontri, se pure nel rispetto di particolari limitazioni. Il 26 e 27 settembre prossimi il Casone di Profecchia ospiterà ancora il raduno dei V.A.M., giunto alla 7° edizione ed organizzato dall’attivissimo V.A.M del 39° corso Rolando Cavilli.

Il programma prevede l’arrivo dei partecipanti il sabato, con cena e proiezione di filmati dell’aeronautica militare. Domenica colazione, Giubileo Lauretano per la Madonna di Loreno presso il campo sportivo adiacente all’hotel del Casone e santa messa celebrata dal V.A.M. Don Armando. Al termine inquadramento e sfilata per arrivare al piazzale per alzabandiera e onore ai caduti. Pranzo e consegna ricordo evento.

Al contempo, confermato il concorso di poesia dal titolo “Il volo, i V.A.M. e l’Aeronautica” – Vincenzo Lunardi Aeronauta, giunto alla 5° edizione. Il concorso si svolge in collaborazione con Pro Loco Castiglione, Castiglione News e associazione culturale AMA Cultura. Tema di quest’anno è la fratellanza, intesa nel suo senso più generale.