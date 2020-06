Garfagnana



In Garfagnana la solidarietà si moltiplica per tre

venerdì, 5 giugno 2020, 13:49

Tre sono le realtà associative e di volontariato che hanno unito le proprie forze in favore delle fasce più bisognose della popolazione della Garfagnana e media valle del Serchio: i Lions Club Garfagnana (appartenente al Distretto Lions Toscana 108La), la Fraternita di Misericordia di Borgo a Mozzano e l'associazione Banco Alimentare della Toscana Onlus.



Una significativa convenzione fa sì che le donazioni raccolte, grazie alla sensibilità di tanti cittadini ed aziende, verranno addirittura moltiplicate per tre. Banco Alimentare Toscana Onlus infatti metterà a disposizione beni alimentari per un valore pari al triplo delle donazioni raccolte, beni che verranno poi distribuiti attraverso la Fraternità Misericordia di Borgo a Mozzano alle famiglie e alle persone più bisognose.



La raccolta fondi, coordinata dal Lions Club Garfagnana, è stata possibile anche grazie all'impegno di altre importanti realtà associative locali, come gli Autieri della Garfagnana, l'Associazione Guarda e Ascolta nonché tanti privati cittadini, ed ha permesso ad oggi, grazie alla formula "1x3" di ricevere dal Banco Alimentare beni del valore di circa 80.000 euro. Il conferimento dei prodotti alimentari è avvenuto lo scorso 3 giugno alla presenza dell'attuale Governatore del Distretto Lions 108La, Pier Luigi Rossi e del Governatore eletto Marco Busini.



Un sentito ringraziamento alla Fraternita di Misericordia di Borgo a Mozzano, nelle persone del Governatore Gabriele Brunini e di Gabriele Bertolacci, nonchè a tutte le altre associazioni, aziende e privati cittadini che hanno manifestato la loro generosità.



Naturalmente la raccolta fondi non si ferma: chiunque voglia contribuire può farlo tramite la campagna GoFundMe a questo link: gf.me/u/x3i9wc o tramite bonifico bancario intestato a Lions Club Garfagnana (IBAN IT59E0872670160000000181297 - Causale: "raccolta fondi banco alimentare").