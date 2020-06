Inchiesta Vagli, Puglia: "Riconsegnati archivio al comune e materiale sequestrato a mia moglie"

Altri articoli in Garfagnana

sabato, 20 giugno 2020, 15:56

In Toscana sono 10.207 i casi di positività al Coronavirus, 2 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 8.698 (l’85,2% dei casi totali)

sabato, 20 giugno 2020, 14:46

Ritiro possibile da oltre 7.000 Postamat per chi ha scelto l’accredito. Per coloro che invece devono necessariamente recarsi negli Uffici Postali per il ritiro in contante sarà effettuata una turnazione in ordine alfabetico. Gli over 75 possono delegare al ritiro i carabinieri

sabato, 20 giugno 2020, 14:40

Il gruppo di minoranza "Uniti per Gallicano" denuncia l'assenza totale di controlli e multe sulle inosservanze delle norme del Codice della Strada commesse nel proprio comune

sabato, 20 giugno 2020, 11:14

E’ passato un mese oramai dalla temuta apertura integrale del 18 maggio, momento in cui è stata ridata la possibilità a tutti i cittadini italiani e toscani di potersi muovere liberamente sul territorio nazionale: è possibile, quindi, commentare i dati a disposizione, cercando di collocare la circolazione del virus in...

sabato, 20 giugno 2020, 11:09

A gioire di questo risultato è sicuramente Giuseppe Piacentini, Comandante del Reparto Carabinieri del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano, che ha di recente scritto un saggio dal titolo "Il Volto Santo e le sue Vie" edito da Effigi di Grosseto

sabato, 20 giugno 2020, 11:05

Rivestimenti protettivi per gli alimentari, dispositivi sanitari e contenitori per medicinali e disinfettanti, imballaggi necessari per limitare i contagi: durante la pandemia la plastica ha manifestato in maniera inequivocabile la sua natura di materiale indispensabile