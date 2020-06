Iniziati i lavori per l'ampliamento di un tratto della strada per Sillico

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 15 giugno 2020, 15:24

L’associazione comunica che il primo appuntamento per “registrare” sarà sul crinale dell’Appennino Tosco Emiliano, con la salita sul monte La Nuda, sul confine tra Emilia, Lunigiana e Garfagnana

lunedì, 15 giugno 2020, 15:02

Nasce un mini-portale a disposizione delle aziende del settore agricolo, per chiedere assistenza e consulenza sul contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio e destinato alle imprese danneggiate dal Covid-19

lunedì, 15 giugno 2020, 14:29

In Toscana sono 10.188 i casi di positività al Coronavirus, 8 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,08% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 0,2% e raggiungono quota 8.611 (l'84,5% dei casi totali)

domenica, 14 giugno 2020, 15:38

In Toscana sono 10.180 i casi di positività al Coronavirus, 8 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,08% in più rispetto al totale del giorno precedente

domenica, 14 giugno 2020, 14:29

Codice giallo per pioggia e temporali forti, associati a rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore, con validità dalle ore 12 fino alle 20 di domani, lunedì 15 giugno, per le aree settentrionali appenniniche

sabato, 13 giugno 2020, 18:46

La Riserva di Biosfera UNESCO dell'Appennino tosco-emiliano spegne cinque candeline e si prepara a crescere, arrivando a coinvolgere un territorio due volte più grande, coinvolgendo importanti comuni, sia in Toscana, sia in Emilia