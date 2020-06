Garfagnana



La ricetta di Tamagnini: "Meno burocrazia e più incentivi fiscali per le aziende agricole"

venerdì, 19 giugno 2020, 16:34

di daniele venturini

La Gazzetta del Serchio ha intervistato Roberto Tamagnini, consigliere con delega alla cultura e al turismo del comune di Castiglione di Garfagnana, che pochi giorni fa è stato nominato responsabile alla cultura rurale per la Toscana del partito “Fratelli d’Italia”.



Tamagnini, le è stato assegnato un incarico importante dal suo partito, ci vuole dire le sue prime sensazioni?



Per prima cosa mi lasci ringraziare l’On. Riccardo Zucconi, il responsabile regionale di Fratelli ‘Italia Torselli, Vittorio Fantozzi e Marina Staccioli. Sono molto soddisfatto di questa mia nomina e mi inorgoglisce molto. Ora devo dedicarmi a questo incarico con molta passione e volontà, dimostrare che la fiducia datami è stata riposta bene.



Ci spiega cosa significa “Responsabile Alla Cultura Rurale"?



La parola rurale deriva dal latino Ruralis, cioè campagna. Già questo dà una chiara indicazione di cosa si parla. La “campagna” occupa la maggior parte del territorio nazionale. Tutto ciò che rimane fuori dalle città e metropoli è da intendersi rurale. Pensi alla nostra cultura, come è condizionata dalla vita contadina che fino a qualche decennio fa era molto radicata nel territorio e lo è ancora ai giorni nostri.



E allora?



Voglio dire che anche da noi in Garfagnana ci sono casi di cementificazione incontrollata. Negli anni passati potevamo fare meglio per evitare questo scempio, ma siamo ancora in tempo per rimediare. Purtroppo i comuni sono incentivati a costruire, perché ci guadagnano.



Quindi cosa fare?



Lungi da me passare da fondamentalista, ma dobbiamo chiederci se tutta questa burocrazia aiuta le varie aziende agricole che sono nella nostra Garfagnana, o nel Senese. Io penso che prima si toglie parte della burocrazia che opprime gli imprenditori del settore agricolo e meglio è. Faccio un esempio: per un contadino che vuole costruire una stanza per la lavorazione del latte, diventa complicato. Ci sono molti “paletti” e le persone si scoraggiano. Quindi meno burocrazia e più incentivi fiscali per chi decide di iniziare o ha già una azienda agricola. I borghi rurali si spopolano e noi politici non facciamo molto per aiutare chi vuole rimanere e portare avanti i vecchi mestieri.



Ci dice cosa andrebbe fatto, secondo lei, per aiutare e incentivare gli imprenditori di questo settore?



Innanzitutto va creata una a rete turistica nella Valle del Serchio, che metta in contatto i vari comuni esistenti sul territorio, per soddisfare le esigenze dei potenziali turisti. Penso a piste da percorrere in bicicletta, promozione enogastronomica, la Garfagnana ha delle grandi potenzialità sia sotto il profilo paesaggistico, culturale e rurale. Abbiamo molti B&B, trattorie tipiche, alberghi, ristoranti, come in tutta la nostra Regione, dobbiamo fare squadra, non ci manca nulla.



Tamagnini, quali sono le cose che vorrebbe fare per la Toscana rurale?



Mettermi a lavorare con passione e abnegazione, non promettere cose che sono irrealizzabili, ascoltare le persone comuni, gli imprenditori di questo importante settore. La Toscana ha un territorio meraviglioso, penso alla costa, alle Apuane, Appennino, le valli senesi, aretine, la Maremma, etc. come ho già detto non manca nulla, siamo una regione fortunata, lo ripeto sempre. Io ho una buona esperienza come amministratore nel mio comune, Castiglione, che è uno dei borghi più belli d’Italia. Metterò a disposizione di tutti i cittadini toscani la mia competenza e la mia voglia di fare. Porterò nelle sedi istituzionali, tramite i parlamentari dei Fratelli d’Italia, i problemi e le idee per migliorare la ruralità in tutta la Regione. Chi mi vuole contattare potrà farlo anche sui social da Facebook a Instagram, Inviandomi un messaggio privato e io ricontatterò. Sono a disposizione di tutti.