La storia di Jean-Luc: amministratore comunale in Svizzera, ma con il cuore a Castiglione

mercoledì, 17 giugno 2020, 15:34

di simone pierotti

La Garfagnana, come tante altre aree d’Italia, è stata protagonista di massicci fenomeni di emigrazione nella prima parte dello scorso secolo: una delle mete più “ambite” era sicuramente la Svizzera, vuoi per la vicinanza vuoi per le buone prospettive lavorative. Quasi tutti i nostri conterranei si sono fatti una nuova vita in quei paesi, ma indissolubile e forte è rimasto il legame con la terra di origine.

E’ la storia del signor Jean-Luc Boesiger che oggi vive a Chene-Bourg, un grande paese nei pressi di Ginevra, figlio della signora Dina Pieroni di Castiglione di Garfagnana, emigrata negli anni ’30. Jean-Luc è a tutti gli effetti svizzero, nato e cresciuto qua ma è sempre rimasto legatissimo alle proprie origini: parla un italiano praticamente perfetto e, da quando è piccolo, tutti gli anni fa visita a Castiglione, dove ha ancora diversi parenti.

Con lui parliamo del rapporto con Castiglione: “Il mio legame con Castiglione è profondo – ci confida - tutti gli anni nel periodo estivo, assieme alla mia famiglia trascorro le vacanze in Garfagnana. Ho una casa a Castiglione, le mie due figlie amano il paese e partecipano con entusiasmo alle principali feste paesane”.

Il signor Boesiger nella vita quotidiana è dirigente scolastico e, da quest’anno, ricoprirà un importante incarico amministrativo nel proprio paese, Chene-Bourg: nell’ultima primavera si sono svolte le elezioni comunali. Il sistema è un po' differente rispetto a quello italiano: il comune è amministrato da una giunta di tre persone, tra le quali è stato eletto Boesiger, candidatosi con una lista socialista. Il sistema svizzero prevede che ogni anno il ruolo di sindaco ruoti tra i tre eletti. Il turno di Jean-Luc toccherà nel 2022, quando Chene-Bourg diventerà “città”.

Un “castiglionese nel mondo” protagonista della vita politica e sociale. Ne approfittiamo per parlare del delicato momento che tutto il mondo sta vivendo. Come sta vivendo la Svizzera l’emergenza coronavirus? “E’ stato gestito in maniera “svizzera”, facendo perno sulla responsabilità personale. Le scuole sono rimaste chiuse due mesi ma a maggio hanno riaperto. L’ospedale di Ginevra, inizialmente in difficoltà, ha retto bene all’emergenza. Il problema grosso, come in altri paesi, è di carattere economico, con le attività commerciali e molte aziende chiuse. Lo Stato Federale ha aiutato in maniera importante le aziende in difficoltà, pagando la disoccupazione”.

Non tutto è oro ciò che luccica, pare di capire: “Lo shock per la nazione è stato scoprire tante persone in difficoltà e un mondo sommerso, fatto di lavoratori in nero o con lavori saltuari che, con il lockdown, si sono ritrovati senza sostentamento. Ha destato impressione assistere alle lunghe code alla distribuzione dei pacchi alimentari”.

Ci lasciamo con la promessa di ritrovarci in Italia: “Appena possibile verremo sicuramente a Castiglione di Garfagnana!”.