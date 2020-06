Le antiche ricette dei Campoli nelle contee del farro

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 30 giugno 2020, 16:54

Oggi è stato dimesso l’ultimo paziente Covid dalla terapia intensiva di Lucca, che diventa, almeno per il momento, una rianimazione no Covid

martedì, 30 giugno 2020, 15:43

Questo l’aggiornamento settimanale - da lunedì 22 a lunedì 29 giugno 2020 - sui casi di Coronavirus “Covid-19” sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest

martedì, 30 giugno 2020, 15:22

In Toscana sono 10.250 i casi di positività al Coronavirus, 2 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno precedente. Stabili i guariti a quota 8.817 (l'86% dei casi totali)

martedì, 30 giugno 2020, 12:56

Con provvedimento del 29 maggio, l’ing. Luigi Gentiluomo, è stato nominato comandante dei vigili del fuoco di Lucca con decorrenza 29 giugno, subentrando all’ing. Geremia Coppola destinato a dirigere il comando dei vigili del fuoco di Arezzo

martedì, 30 giugno 2020, 12:08

In questo periodo di complicata e frenetica ripresa delle attività quotidiane in molti hanno riscoperto dopo la quarantena il valore della natura e dei propri spazi

lunedì, 29 giugno 2020, 15:48

In Toscana sono 10.248 i casi di positività al Coronavirus, 5 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,05% in più rispetto al totale del giorno precedente. Stabili i guariti a quota 8.817 (l’86% dei casi totali)