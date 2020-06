Garfagnana : castiglione di garfagnana



Lions consegna donazione per restauro del libro dei Parlamenti

lunedì, 15 giugno 2020, 21:16

Il sindaco del comune di Castiglione di Garfagnana, Daniele Gaspari, e il consigliere delegato alla cultura, Roberto Tamagnini, hanno incontrato il presidente dei Lions Club della Garfagnana, dottor Ubaldo Pierotti, e il segretario, dottor Claudio Collara, per parlare della raccolta fondi del restauro del libro dei Parlamenti (1627-1634).



"Questa - spiegano i due - è stata l'occasione da parte del presidente Pierotti di consegnarci anche la donazione fatta dal gruppo Lions Club Garfagnana per questa importante iniziativa. Un incontro importante per parlare del nostro patrimonio storico culturale e delle iniziative da intraprendere per tutelarlo e renderlo fruibile alle generazioni future. Un patrimonio unico che merita tutti i nostri sforzi".



"Prosegue la raccolta fondi - concludono - e invitiamo tutti i cittadini e le aziende, che volessero dare il proprio aiuto, nel donare per una causa che riteniamo importante, non solo per la comunità di Castiglione ma per l'intera Valle del Serchio".