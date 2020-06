Garfagnana



Luigi Gentiluomo nuovo comandante dei vigili del fuoco di Lucca

martedì, 30 giugno 2020, 12:56

Con provvedimento del 29 maggio, l’ing. Luigi Gentiluomo, è stato nominato comandante dei vigili del fuoco di Lucca con decorrenza 29 giugno, subentrando all’ing. Geremia Coppola destinato a dirigere il comando dei vigili del fuoco di Arezzo.



L’ing. Luigi Gentiluomo, laureato in ingegneria civile, entra a far parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel 1990 e viene assegnato al Comando di Firenze dove vi rimane fino al 2010 assumendo vari incarichi. Tra i più importanti si citano quello di responsabile del servizio prevenzione incendi e vice comandante vicario dal 2006 al 2010.



Presso il comando di Firenze ha partecipato a numerose attività di soccorso. Si ricorda tra tutte la tragedia di via dei Georgofoli dove ne ha coordinato i soccorsi nei primi momenti dell’accaduto. Ha partecipato alle principali emergenze nazionali dal terremoto dell’Umbria, Molise, Abruzzo ed Emilia alle alluvioni e dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio nazionale. Ha prestato anche la propria attività in numerosi gruppi di studio per la stesura di regole tecniche in materia di prevenzione incendi.



Nel 2011 viene promosso 1° dirigente e viene assegnato negli uffici di staff del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco – Ufficio affari legislativi e parlamentari – Roma Viminale. Qui ha maturato una specifica competenza professionale partecipando alla predisposizione dei principali provvedimenti legislativi, ordinamentali e tecnici, che hanno riguardato il corpo nazionale dei vigili del fuoco.



Dal settembre 2014 al settembre 2017 ha diretto il Comando dei vigili del fuoco di Prato. Qui merita particolare menzione tutta l’attività ispettiva nelle attività lavorative a seguito dell’incendio di via Toscana del 1° dicembre 2013 ove persero la vita sette cittadini di nazionalità cinese. Dal 15 settembre 2017 ha diretto il Comando dei vigili del fuoco di Pistoia.



“Per lavorare bene - sono le prime parole del nuovo comandante - bisogna avere contezza della realtà con le quale la nostra organizzazione si confronta ed interfaccia, quindi mi impegnerò da subito con i miei collaboratori a conoscere le peculiarità della Lucchesia e le criticità del suo territorio, assicurando un continuo e fattivo dialogo, con le Istituzioni, il mondo produttivo, le associazioni, ed i cittadini tutti. In questo particolare momento, proseguendo l’attività già avviata dal mio predecessore garantirò che le attività del comando affianchino lo sforzo messo in campo dagli enti e dal mondo produttivo per superare la situazione emergenziale. A nome mio e del comando faccio i migliori auguri all'amico ing Geremia Coppola per il nuovo prestigioso incarico".