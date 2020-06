Maltempo, codice arancione per temporali

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 4 giugno 2020, 19:30

E' quanto dichiarato da Alessandro Sorani, presidente di Confartigianato Firenze, che commenta così la scelta della Regione Toscana di posticipare al 1 agosto 2020 l'inizio dei saldi di fine stagione estiva

giovedì, 4 giugno 2020, 19:02

Saldi di fine stagione estiva 2020 al via il primo agosto, per una durata di 30 giorni, e sospensione del divieto di vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti

giovedì, 4 giugno 2020, 15:27

Saranno un milione al giorno le mascherine gratuite che arriveranno da domani, venerdì 5 giugno, nelle 1200 edicole toscane che hanno aderito all'iniziativa messa in piedi dalla Regione grazie ad un accordo con distributori e giornalai

giovedì, 4 giugno 2020, 15:24

In Toscana sono 10.122 i casi di positività al Coronavirus, 1 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,01% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 1,1% e raggiungono quota 8.180 (l’80,8% dei casi totali)

giovedì, 4 giugno 2020, 13:11

Anva Toscana Nord pronta a dialogare con tutte le amministrazioni comunali, come spiega il suo presidente Leonetto Pierotti, affinchè possano ripartire le fiere e quindi riaprire le attività ancora ferme nonostante la fase 2 sia ormai a pieno regime

giovedì, 4 giugno 2020, 13:10

Non si ferma la protesta delle agenzie di viaggio e del comparto del turismo in generale: dopo la manifestazione a Firenze della scorsa settimana, si alza il tiro e oggi i lavoratori del settore hanno raggiunto Roma per manifestare in piazza del Popolo