Maltempo, codice giallo per la Valle del Serchio

mercoledì, 10 giugno 2020, 14:16

In Toscana sono 10.148 i casi di positività al Coronavirus, 3 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,03% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 1,1% e raggiungono quota 8.531 (l'84,1% dei casi totali)

mercoledì, 10 giugno 2020, 13:03

Nelle parole di Leonetto Pierotti, presidente Anva Toscana Nord, la soddisfazione per questo ulteriore passo verso la normalità per la categoria degli ambulanti grazie all’ordinanza numero 63 della Regione che dà il via libera anche a fiere e mercati straordinari

mercoledì, 10 giugno 2020, 12:49

Per Cgil, Cisl e Uil è un primo segnale di attenzione, ma con gravi limiti. Proposti una serie di emendamenti per modificare il testo in fase di conversione in legge

mercoledì, 10 giugno 2020, 08:22

L'amministrazione comune di Castiglione di Garfagnana dichiara conclusa l'iniziativa della spesa sospesa. Il progetto, nato nel periodo di emergenza del Covid-19, è stato portato avanti dal gruppo di maggioranza e dal gruppo di opposizione insieme alle attività commerciali di tutto il territorio comunale

martedì, 9 giugno 2020, 20:30

Si è svolto oggi pomeriggio, in piazza Guidiccioni a Lucca, il nuovo presidio per la riapertura della scuola in presenza a settembre. La manifestazione, iniziata alle 17 di fronte all'Ufficio Scolastico Provinciale

martedì, 9 giugno 2020, 19:12

Particolarmente colpiti da allagamenti di abitazioni, strade e attività commerciali sono stati i comuni di Gallicano, Barga, Fabbriche di Vergemoli, Castelnuovo Garfagnana e Coreglia Antelminelli