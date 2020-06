Maltempo, codice giallo per pioggia e temporali

Altri articoli in Garfagnana

domenica, 14 giugno 2020, 15:38

In Toscana sono 10.180 i casi di positività al Coronavirus, 8 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,08% in più rispetto al totale del giorno precedente

sabato, 13 giugno 2020, 18:46

La Riserva di Biosfera UNESCO dell'Appennino tosco-emiliano spegne cinque candeline e si prepara a crescere, arrivando a coinvolgere un territorio due volte più grande, coinvolgendo importanti comuni, sia in Toscana, sia in Emilia

sabato, 13 giugno 2020, 16:55

Nel quadro di un graduale ritorno alla normalità dei servizi territoriali, a partire da lunedì 15 giugno 2020 in alcuni presidi distrettuali dell’Azienda USL Toscana nord ovest tornerà ad essere garantito anche l’accesso diretto ai prelievi

sabato, 13 giugno 2020, 15:42

In Toscana sono 10.172 i casi di positività al Coronavirus, 7 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,07% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 0,2% e raggiungono quota 8.588 (l'84,4% dei casi totali)

sabato, 13 giugno 2020, 14:03

Codice giallo per forti temporali associati a rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore, con validità dalle 14 di oggi, sabato, fino alle ore 20 di domani, domenica 13 giugno. Lo ha emesso la Sala operativa della Protezione civile regionale, specificando che è interessata tutta la Toscana, con attenuazione dei fenomeni per...

sabato, 13 giugno 2020, 08:46

Il gruppo di minoranza "Uniti per Gallicano" torna ad attaccare la giunta Saisi stavolta accusandola di scarsa capacità progettuale sui grandi temi