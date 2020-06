Maltempo, famiglie isolate nel comune di Coreglia

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 5 giugno 2020, 15:08

Emesso dalla sala operativa della protezione civile regionale un codice giallo per pioggia, associato a rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore, con validità dalle ore 15 fino alle ore 20 di oggi, venerdì 5 giugno. Le zone interessate sono quelle a ridosso dei rilievi appenninici

venerdì, 5 giugno 2020, 15:05

Gli addetti della provincia intervenuti già dalla notte per rimuovere le problematiche più urgenti. Interrotta la sp 56 di Valfegana dove risultano isolate 3 famiglie

venerdì, 5 giugno 2020, 14:32

Periodo preelettorale per i soci di Confindustria Toscana Nord: le elezioni per il rinnovo del consiglio generale e dei consigli delle sezioni merceologiche sono fissate da lunedì 22 a giovedì 25 giugno, con scrutinio venerdì 26 giugno

venerdì, 5 giugno 2020, 14:29

Primo appuntamento organizzato dalla Riserva MaB Unesco Appennino Tosco Emiliano per rilanciare le connessioni e le relazioni tra città e Appennino, in un momento in cui la Riserva vuole allargarsi, vuole avvicinarsi alle città e le città all'Appennino per una reciproca collaborazione all'insegna della sostenibilità

venerdì, 5 giugno 2020, 13:57

È stato pubblicato il tradizionale bando del Parco che eroga contributi a favore di iniziative ed attività di natura immateriale, senza scopo di lucro, capaci di valorizzare più interessi ambientali, culturali, turistici, sportivi, artistici, ricreativi e sociali delle Alpi Apuane

venerdì, 5 giugno 2020, 13:49

Tre sono le realtà associative e di volontariato che hanno unito le proprie forze in favore delle fasce più bisognose della popolazione della Garfagnana e media valle del Serchio: i Lions Club Garfagnana (appartenente al Distretto Lions Toscana 108La), la Fraternita di Misericordia di Borgo a Mozzano e l'associazione Banco...