Garfagnana : fabbriche di vergemoli



Maltempo, la frazione di San Luigi ancora isolata

martedì, 9 giugno 2020, 08:51

di daniele venturini

Dopo quattro giorni dal nubifragio che ha colpito la Garfagnana, la frazione di San Luigi, del comune di Fabbriche di Vergemoli, è ancora isolata: tre nuclei familiari, in totale 15 persone, sono ancora bloccati.



Il sindaco Giannini, che da venerdì notte segue con molta attenzione l'evolversi della situazione, con un occhio rivolto al cielo, considerato che le previsioni meteorologiche mettono pioggia per tutta la settimana, si è detto particolarmente colpito dalla furia dell'acqua, che in località San Luigi si è infiltrata sotto l'asfalto e lo ha fatto scoppiare.



Il primo cittadino ha spiegato che una prima frana è stata incontrata a Vallico di Sotto, dopo aver ripulito la carreggiata dai detriti, giunti alle porte di Vallico di Sopra, i soccorsi si sono trovati altre due frane. Giannini si è detto stupito di tanta violenza profusa dalla bomba d'acqua: “In tanti anni che faccio il sindaco – ha sottolineato - non mi è mai capitata una cosa simile. I danni maggiori si sono verificati più in basso nel Rio del Diavolo, vicino a Fabbriche di Vallico, dove erano in atto dei lavori per la costruzione di un ponte”.



“La furia dell'acqua – ha spiegato Giannini – ha abbattuto la sponda sinistra del torrente provocando danni ingenti”. Il sindaco si è detto preoccupato per i danni e il disservizio ai cittadini, ma anche pronto a lavorare con determinazione, per riparare i danni provocati da questa alluvione. Infine ha ringraziato il Genio Civile e il Consorzio di Bonifica, che si sono subito attivati per cercare di risolvere questa brutta situazione.