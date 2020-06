Garfagnana



Maltempo, notte da incubo in Valle del Serchio: il bilancio dei danni

venerdì, 5 giugno 2020, 08:26

Una notte da incubo. Il maltempo non ha risparmiato la Valle del Serchio che si è trovata ad affrontare diverse situazioni di criticità sul proprio territorio. Tra i comuni più colpiti, quelli di Barga, Gallicano e Fabbriche di Vergemoli. Tenuto sotto controllo anche il corso di torrenti e fiumi: il Serchio, all'altezza di Borgo a Mozzano, ieri sera ha raggiunto una portata di 800 mc/sec.

Nel comune di Borgo a Mozzano sono stati molti gli interventi. E' stata pulita una piccola frana lungo la strada che porta a San Romano e Motrone (con monitoraggio sullo smottamento). Sono stati effettuati interventi per liberare le due principali vie che portano a Corsagna. E' stata monitorata la situazione al Ponte del Diavolo. E' stata poi tagliata una pianta pericolante verso loc. Castello. Sono stati forniti sacchi di sabbia e pulizia per le abitazioni collimanti con il gorile a Valdottavo. Ed infine è stata effettuata la pulizia di una pianta caduta lungo la strada per Dezza Alta.



Notizia in aggiornamento