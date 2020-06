Montemagni e Bartolini (Lega): “Attivare lo stato di emergenza nelle zone colpite dal maltempo"

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 9 giugno 2020, 20:30

Si è svolto oggi pomeriggio, in piazza Guidiccioni a Lucca, il nuovo presidio per la riapertura della scuola in presenza a settembre. La manifestazione, iniziata alle 17 di fronte all'Ufficio Scolastico Provinciale

martedì, 9 giugno 2020, 19:12

Particolarmente colpiti da allagamenti di abitazioni, strade e attività commerciali sono stati i comuni di Gallicano, Barga, Fabbriche di Vergemoli, Castelnuovo Garfagnana e Coreglia Antelminelli

martedì, 9 giugno 2020, 15:33

Il Parco delle Apuane non vuole rinunciare ai consueti soggiorni estivi. Quest'anno le misure anti covid li rendono diversi: saranno giornalieri e senza pernottamenti, ma la cosa importante, è che ci saranno

martedì, 9 giugno 2020, 14:55

C’è grande preoccupazione nella Cna per le nuove linee guida della Regione Toscana previste per il commercio su aree pubbliche

martedì, 9 giugno 2020, 14:38

In Toscana sono 10.145 i casi di positività al Coronavirus, 1 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,01% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 1,1% e raggiungono quota 8.440 (l’83,2% dei casi totali)

martedì, 9 giugno 2020, 14:09

Codice giallo per pioggia e temporali anche di forte intensità e rischio idrogeologico su gran parte della Toscana dalle 13 di oggi, martedì 9 giugno, alla mezzanotte di domani, mercoledì.