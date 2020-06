Garfagnana



Montemagni (Lega): "Maltempo, necessari interventi immediati da Regione e Gioverno"

sabato, 6 giugno 2020, 14:13

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, interviene dopo l'eccezionale ondata di maltempo che ha interessato la Valle del Serchio provoncando numerosi danni.



"Il forte maltempo che ha flagellato la Garfagnana, la Valle del Serchio e la zona di Stazzema - afferma - ha comportato, purtroppo, seri danni che dovranno essere quantificati ufficialmente in queste ore."



"Da parte nostra - prosegue il consigliere - ci muoveremo immediatamente perchè Regione e Governo si attivino alfine di supportare le località colpite da copiose piogge, preannunciate, peraltro, dall'allerta arancione emesso dalla Protezione civile. Bisogna, quindi, fare presto e bene per scongiurare ulteriori problematiche alla popolazione che ha vissuto momenti di vera angoscia. Si è sfiorata una catastrofe e pertanto è fondamentale intervenire con prontezza, erogando anche i fondi necessari per sanare le pesanti criticità create dalle avverse condizioni meteorologiche."



"Condividiamo, dunque, pienamente le apprensioni dei residenti e degli amministratori locali - conclude il consigliere - ed a tal proposito, in stretta sinergia con i nostri parlamentari, redigeremo, sul tema, delle apposite interrogazioni, sia a livello regionale che nazionale; chi ha subito dei danni, deve, infatti, essere tempestivamente risarcito ed adeguatamente supportato da tutte le istituzioni."