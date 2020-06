Garfagnana



Nuovo blitz dei carabinieri a Vagli: trovata e sequestrata una valigia

giovedì, 11 giugno 2020, 12:32

di aldo grandi

Come in ogni romanzo giallo che si rispetti, anche nell'inchiesta che la magistratura sta coordinando a Vagli c'è il mistero: ieri, in un bosco vicino al paese, è stata ritrovata dai carabinieri di Camporgiano una valigetta. Non è stata aperta, anche perchè è stato richiesto l'intervento degli artificieri che sono arrivati in Garfagnana questa mattina. La valigetta, una volta aperta e secondo alcune indiscrezioni, conteneva denaro contante e un ordigno esplosivo. Si tratta di voci che non hanno ancora avuto una conferma ufficiale, poichè, da altre fonti, si apprende che all'interno della valigia c'era materiale vario, ma non esplosivo.



Questa mattina alcune decine di carabinieri hanno effettuato un nuovo blitz a Vagli nell'ambito della medesima inchiesta che, un paio di settimane fa, condusse al sequestro e alla notifica di tutta una serie di provvedimenti ad amministratori locali ed altri personaggi del luogo. I militari hanno, infatti, chiuso un tratto della strada che da Poggio conduce a Vagli, nei pressi di località Ferreia, dopodiché hanno proceduto ad effettuare una serie di ispezioni e perquisizioni.



Come hanno fatto i carabinieri a trovare la valigetta e, in particolare, a chi apparteneva e perché era stata nascosta?

Notizia in aggiornamento