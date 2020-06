Garfagnana : pieve fosciana



Nuovo marciapiede lungo la via provinciale: iniziati i lavori

mercoledì, 3 giugno 2020, 15:21

Sono iniziati i lavori per la realizzazione del marciapiede che collegherà la Piazza Unità d'Italia (già Piazza del Riolo) e loc. La Croce lungo la Via Provinciale. Opera cofinanziata al 50 per cento dalla Regione Toscana nell'ambito del bando sulla "sicurezza stradale". In effetti in quel tratto di strada in passato si sono verificati molti incidenti anche mortali. Il progetto è stato realizzato dallo Studio Stai nella persona dell'architetto Domenico Davini e sarà realizzato dalla ditta EdilNobili Costruzioni nell'arco di quattro mesi.

Il sindaco Francesco Angelini, a nome dell'amministrazione comunale, nell'esprimere la soddisfazione per l'inizio dei lavori, vuol pubblicamente ringraziare tutti i proprietari dei terreni limitrofi per non avere fatto nessuna opposizione all'occupazione di parte di essi per contenere l'opera. Contestualmente GAIA sostituirà la vecchia tubazione che ha creato non pochi problemi negli ultimi anni in quanto molto deteriorata. Inoltre si avverte la popolazione che verrà installato un semaforo per regolamentare il traffico e di cui chiediamo un po' di pazienza e tolleranza a chi sarà in transito.