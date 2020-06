Garfagnana



On line il nuovo sito web sul turismo dell'Unione Comuni

lunedì, 15 giugno 2020, 16:16

Manifestare la propria presenza in questo difficile momento che ora vede tutti impegnati nel superamento della fase emergenziale con la ripartenza delle attività e il lancio di una nuova strategia di promozione dell’intero territorio. Questo è stato l’intento dell’Unione Comuni Garfagnana che ha promosso un incontro in videoconferenza con gli operatori e portatori di interessi del settore del turismo per fare il punto sullo stato dell’arte delle iniziative e degli strumenti messi in campo per fronteggiare la situazione creatasi in conseguenza dell'emergenza sanitaria, anche in coordinamento con l’Ambito Turistico Garfagnana Valle del Serchio e Toscana Promozione Turistica.

E’ stata inoltre l’occasione per presentare due nuovi prodotti bilingue finanziati con i proventi dell’imposta di soggiorno della Garfagnana, i filmati promozionali sul territorio che presto saranno oggetto di una campagna di comunicazione social e il nuovo sito sul turismo in Garfagnana che ha già ricevuto la puntuale collaborazione da parte di moltissimi operatori che hanno inviato materiale promozionale relativo alle proprie strutture.

Il portale turistico www.turismo.garfagnana.eu si rinnova così con una veste grafica più accattivante e funzionale, migliori opportunità di segnalazione per gli operatori del settore e, per i turisti, più efficaci possibilità di gestire al meglio il proprio viaggio nel nostro territorio.

Sono queste le novità al centro del nuovo sito web dell’Unione Comuni Garfagnana online da sabato 13 giugno, frutto di un intenso lavoro sinergico a più mani che ha visto impegnati webmaster, tecnici, gli uffici dell’Unione e dello IAT Garfagnana con l’obiettivo di trasformare e, laddove necessario, aggiornare e riorganizzare i numerosi contenuti che riguardano l’immagine turistica, la promozione e l’offerta del territorio grazie a percorsi di navigazione più semplici e intuitivi, in stretta connessione con le altre risorse istituzionali e del territorio.

Fruibile da ogni dispositivo, ha una forte presenza del colore bianco che facilita la lettura delle pagine. La barra di navigazione principale del sito offre percorsi chiari ed immediati raggruppati nelle macroaree relative a –scopri la Garfagnana – cosa fare – cosa visitare – pianifica il tuo viaggio - eventi, in una carrellata che spazia tra avventura, natura, arte, cultura, opportunità con i bambini, a seconda della tipologia di mezzo (in auto e moto, a piedi, in bicicletta) mentre la funzione “pianifica il tuo viaggio” permette al turista non solo di organizzare al meglio il proprio soggiorno, in armonia con i propri interessi e le proprie curiosità, ma anche accedere ai portali di prenotazione per fissare una struttura, una visita guidata, organizzare una gita a piedi, in bicicletta, attività enogastronomiche e molto altro. Sempre in home page il calendario eventi e i box in evidenza Garfagnana WOW e Garfagnana SLOW che consentono di accorciare i percorsi di ricerca a seconda degli interessi evidenziati mentre Garfagnana NOW offre la possibilità di prendere visione del panorama e delle condizioni meteo in tempo reale grazie al collegamento con due webcam dell’Ente posizionate verso i due versanti della valle, apuano e appenninico.

Il Presidente dell’Unione esprime, anche a nome dei Sindaci dei Comuni componenti la Giunta, la propria soddisfazione per il risultato raggiunto: “Un rinnovato strumento a disposizione per la promozione del nostro territorio. Il proficuo rapporto con l’OTD Garfagnana ha permesso di sviluppare e rinnovare il vecchio portale che contribuirà a coinvolgere le imprese e renderle sempre più protagoniste delle attività legate al turismo, all’accoglienza e a tutto ciò che serve per valorizzare il nostro straordinario territorio. Ora più che mai” – precisa sempre Andrea Tagliasacchi – “gli strumenti digitali rappresentano un supporto indispensabile per aumentare la visibilità delle proposte turistiche e mettere i viaggiatori al centro di una rete di accoglienza digitale che li accompagni prima nella scelta della loro destinazione e poi nell’orientamento delle attività da scoprire in loco. Questo percorso di sviluppo digitale sarà coordinato ed implementato con i progetti in cantiere da parte dell’Ambito Turistico Garfagnana Valle del Serchio che a breve disporrà di propri strumenti promozionali.”