Garfagnana



Parco Apuane, contributi per promuovere gli eventi nell'area protetta

venerdì, 5 giugno 2020, 13:57

È stato pubblicato il tradizionale bando del Parco che eroga contributi a favore di iniziative ed attività di natura immateriale, senza scopo di lucro, capaci di valorizzare più interessi ambientali, culturali, turistici, sportivi, artistici, ricreativi e sociali delle Alpi Apuane. La cosa assume particolare significato in questo momento di ripartenza delle attività economiche e di ripresa delle occasioni di incontro sociale, soprattutto nell'imminenza del periodo estivo, verso cui tutti guardano con speranza e timore.

Il bando sostiene da anni eventi culturali su tutto il territorio protetto ed oltre, tra cui festival, rassegne musicali e teatrali, mostre d'arte, spettacoli vari, incontri culturali, attività all'area aperta, manifestazioni sportive, ecc. Quest'anno saranno particolarmente beneficiati quei progetti pensati e realizzati per l'area parco e contigua, il cui svolgimento sia compatibile con le limitazioni dell'emergenza sanitaria in atto. Analoga attenzione sarà riservata alle proposte capaci di sviluppare azioni previste dalla Carta Europea per il Turismo Sostenibile del Parco. Tra queste ultime si segnalano gli interventi di bonifica ambientale, la visita informata a sorgenti e corsi d'acqua, gli eventi di degustazione a tema con prodotti locali, le iniziative di rafforzamento tra la filiera di produzione agricola e la fruizione turistica.

In totale sono stati messi a bando 16mila euro: il massimo delle risorse disponibili nel capitolo destinato ai contributi. Possono presentare la domanda gli enti e le istituzioni pubbliche, le fondazioni, le associazioni e i cittadini, in forma singola o associata, con priorità relativa per quei soggetti che abbiano sede nell'area parco e contigua.

Le domande e i progetti dovranno pervenire al Parco Regionale delle Alpi Apuane entro e non oltre le ore 12 di venerdì 19 giugno 2020, unicamente attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata parcoalpiapuane@pec.it

Il bando è consultabile nella pagina dei bandi di gara della sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'ente all'indirizzo web:

http://www.parcapuane.toscana.it/DOCUMENTI/TRASPARENZA/bandi_gara/bandi_procedure/2020/contributi_iniziative_2020/avviso_contributi_2020_signed.pdf