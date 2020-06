Parco, arriva un altro bando per promuovere l'area protetta e sostenerne l'economia

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 17 giugno 2020, 11:00

Da ora e per i prossimi quattro mesi, i cittadini e sostenitori potranno aiutare Molazzana ad aggiudicarsi il contributo massimo di 14.000 euro in premi tecnologici, adatti a supportare la trasformazione del comune in una piccola smart city

mercoledì, 17 giugno 2020, 10:44

Il nipote, non vedendolo rientrare, ha lanciato l’allarme. Il corpo dell’uomo è stato ritrovato ieri notte sotto la pioggia battente dai tecnici della squadra di Massa sulla via di rientro in discesa, su terreno impervio in un canale sotto Piastra Marina

martedì, 16 giugno 2020, 16:41

Da oggi Asl invierà ogni martedì l’aggiornamento settimanale sui casi di Coronavirus “Covid-19” sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest. Nella giornata odierna sul territorio aziendale non si registrano né nuovi positivi né decessi.

martedì, 16 giugno 2020, 15:40

In Toscana sono 10.191 i casi di positività al Coronavirus, 3 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,03% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 8.637 (l’84,8% dei casi totali)

martedì, 16 giugno 2020, 15:06

Il presidente Enrico Rossi ha firmato oggi l’ordinanza con la quale raccomanda di non usare più i guanti ma di rispettare un lavaggio minuzioso e frequente delle mani con acqua e sapone o con i gel disinfettanti

martedì, 16 giugno 2020, 12:25

Il coordinamento provinciale di Lucca esprime grande soddisfazione per il rinnovo dei dipartimenti nazionali e regionali, che vedono una larga rappresentanza dei suoi iscritti