Parte La Fase 3: il Parco programma le riaperture

venerdì, 12 giugno 2020, 15:50

Dopo un lungo periodo di lockdown dovuto alla pandemia da Covid-19, nel corso del quale molti servizi delle aziende sanitarie sono stati sospesi, tranne le urgenze, mentre le visite sono state rinviate o effettuate in forma telematica, dall’inizio di giugno e comunque con molta cautela sono stati riaperti gli ambulatori

venerdì, 12 giugno 2020, 15:39

Dal 15 marzo ad oggi sono state effettuate dall’Asl Toscana nord ovest 880 assunzioni. Questo ha permesso di dare risposte concrete in un momento di grande difficoltà e sarà fondamentale anche per gestire al meglio la fase di graduale ritorno alla normalità e per garantire una presenza attiva sul territorio

venerdì, 12 giugno 2020, 15:36

La provincia di Lucca avvierà a breve un percorso di confronto sulla scuola in vista della riapertura a settembre degli istituti superiori di cui è competente

venerdì, 12 giugno 2020, 15:32

Non nasconde la propria soddisfazione il presidente Anva Lucca Leonetto Pierotti, annunciando che le fiere ripartono sbloccando quindi tante attività ambulanti che al contrario dei mercati settimanali erano ancora rimaste al palo dopo il lockdown

venerdì, 12 giugno 2020, 15:25

Asl invia l’aggiornamento settimanale sui casi di Coronavirus “Covid-19” sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest

venerdì, 12 giugno 2020, 14:46

In Toscana sono 10.165 i casi di positività al Coronavirus, 7 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,07% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 0,2% e raggiungono quota 8.575 (l’84,4% dei casi totali)