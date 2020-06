Garfagnana



Pieve Fosciana ha celebrato il patrono San Giovanni Battista

giovedì, 25 giugno 2020, 13:17

Ieri Pieve Fosciana ha celebrato la “millenaria” Festa di San Giovanni Battista Patrono di Pieve Fosciana a cui è dedicata la Pievania. Alle 17,30 l’Arcivescovo Paolo Giulietti ha celebrato la S. Messa Solenne. Visto in questo momento il numero ristretto di posti nella chiesa per far partecipare più persone alla festa del patrono la S. Messa del vescovo Paolo è stato celebrata nei campetti dell’Oratorio (dietro la Chiesa).

E’ stato un San Giovanni “diverso”, senza l’amata processione per le vie del paese, ma la comunità non ha voluto comunque rinunciare alla cara tradizione religiosa insieme all’Arcivescovo.