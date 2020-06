Garfagnana : camporgiano



Pifferi: "Copertura Internet, amministrazione attivata per venire incontro alle necessità"

venerdì, 26 giugno 2020, 19:51

Il primo cittadino di Camporgiano, Francesco Pifferi, risponde alle sollecitazioni del capogruppo di minoranza del comune, Massimo Puppa, in merito al superamento del digital divide nelle aree interne del paese.



"Vogliamo cogliere, in positivo, la sollecitazione del capogruppo di minoranza Massimo Puppa - esordisce il sindaco - e non attribuire il suo improvviso attivismo all'avvicinarsi della scadenza elettorale per il rinnovo della Regione Toscana e di altri enti locali".



"Non possiamo, tuttavia, fare a meno di notare - afferma - come, su di un tema così rilevante come quello del superamento del digital divide nelle aree interne del nostro Paese, non si possa lasciare spazio a strumentalizzazione e superficialità, ma ci si debba informare e documentare con serietà ed obiettività. Ed è proprio di questi giorni l'importante notizia, che ha avuto peraltro un'ampia risonanza mediatica, dello svolgimento dell'ultima Conferenza di Servizi del Piano di Banda Ultralarga, finanziato dalla Regione Toscana per complessivi 80 milioni di euro, che porterà in 35 comuni nei quali gli operatori privati hanno rinunciato ad intervenire, compreso il nostro ed altri sei in provincia di Lucca, la fibra ottica per navigare veloci in internet, fino a 1000 Megabit al secondo".



"Ma come amministrazione comunale non ci siamo fermati qui - conclude Pifferi -: nell'attesa che questo storico progetto venga effettivamente realizzato, e proprio per venire incontro alle esigenze ed alle necessità, rese ancora più pressanti dall'emergenza Covid, di famiglie, imprese e, soprattutto, scuole, anche in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico, abbiamo avviato una indagine di mercato per individuare un partner operativo che ci consenta di realizzare, in tempi più brevi, una copertura adeguata dell'intero territorio comunale".