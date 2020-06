Pistole sequestrate e restituite al comune: era tutto regolare. Una figura di merda

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 24 giugno 2020, 18:33

In Toscana sono 10.222 i casi di positività al Coronavirus, 5 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,05% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 8.791 (l’86% dei casi totali)

mercoledì, 24 giugno 2020, 16:41

È stato proclamato uno sciopero nazionale per l'intera giornata di giovedì 2 luglio indetto dal sindacato Usb e rivolto ai dipendenti del comparto

mercoledì, 24 giugno 2020, 15:59

Sul caso di positività alla RSA di Gallicano, sollevato sulla stampa oggi dal consigliere Marchetti (leggi qui), è il primo cittadino del comune, David Saisi, a fare chiarezza

mercoledì, 24 giugno 2020, 14:49

Appresa dalle cronache locali la notizia del tampone risultato positivo a uno degli ospiti della Rsa di Gallicano ammalatosi nelle scorse settimane ma poi negativizzatosi, Marchetti è preoccupato

mercoledì, 24 giugno 2020, 13:57

Il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, è il nuovo presidente della Conferenza Aziendale dei Sindaci, eletto all’unanimità nella seduta di stamattina che si è tenuta nella sede legale, a Pisa, della ASL Toscana nord ovest

martedì, 23 giugno 2020, 21:19

È con il titolo #unbaciodallapiazzola che il borgo medievale di Castiglione di Garfagnana si prepara ad accogliere nei suoi locali tutti gli innamorati