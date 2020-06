Poste Italiane: le pensioni di luglio in pagamento da mercoledì

Altri articoli in Garfagnana

sabato, 20 giugno 2020, 15:56

In Toscana sono 10.207 i casi di positività al Coronavirus, 2 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 8.698 (l’85,2% dei casi totali)

sabato, 20 giugno 2020, 14:40

Il gruppo di minoranza "Uniti per Gallicano" denuncia l'assenza totale di controlli e multe sulle inosservanze delle norme del Codice della Strada commesse nel proprio comune

sabato, 20 giugno 2020, 11:14

E’ passato un mese oramai dalla temuta apertura integrale del 18 maggio, momento in cui è stata ridata la possibilità a tutti i cittadini italiani e toscani di potersi muovere liberamente sul territorio nazionale: è possibile, quindi, commentare i dati a disposizione, cercando di collocare la circolazione del virus in...

sabato, 20 giugno 2020, 11:09

A gioire di questo risultato è sicuramente Giuseppe Piacentini, Comandante del Reparto Carabinieri del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano, che ha di recente scritto un saggio dal titolo "Il Volto Santo e le sue Vie" edito da Effigi di Grosseto

sabato, 20 giugno 2020, 11:05

Rivestimenti protettivi per gli alimentari, dispositivi sanitari e contenitori per medicinali e disinfettanti, imballaggi necessari per limitare i contagi: durante la pandemia la plastica ha manifestato in maniera inequivocabile la sua natura di materiale indispensabile

venerdì, 19 giugno 2020, 18:37

Oggi alcuni lavoratori e disoccupati di Lucca e provincia hanno deciso di protestare sotto la sede dell'Inps per chiedere dove sono gli aiuti economici promessi dal governo