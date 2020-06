Garfagnana



Provincia al lavoro in vista della riapertura degli istituti a settembre

venerdì, 12 giugno 2020, 15:36

La provincia di Lucca avvierà a breve un percorso di confronto sulla scuola in vista della riapertura a settembre degli istituti superiori di cui è competente, e per cui si attendono le linee guida del Ministero dell'istruzione che dovranno regolamentare l'afflusso degli studenti, il distanziamento fisico, la distribuzione dei ragazzi nelle aule e, più in generale, le norme di comportamento post covid 19 nell'ambiente scolastico, quindi riguardanti oltre che i ragazzi e i professori anche il personale amministrativo di segreteria e di supporto.

Lo annuncia il presidente della Provincia Luca Menesini che coinvolgerà nel percorso l'Ufficio scolastico territoriale guidato da Donatella Buonriposi, tutti i dirigenti scolastici degli istituti superiori e i Comuni interessati. Un lavoro operativo, oltre che di confronto, che partirà dal monitoraggio che sta effettuando la Provincia di Lucca sugli spazi a disposizione, su quelli che potranno essere resi disponibili e, soprattutto, su quanti alunni per aula potranno essere ospitati in base alle indicazioni del Governo.

"Stiamo già lavorando perché i nostri ragazzi tornino fisicamente a scuola a settembre - dice il presidente della Provincia, Luca Menesini -. Per questo motivo, nonostante non ci siano ancora indicazioni precise e certe dal livello nazionale, siamo già al lavoro per 'fotografare' il numero degli alunni, degli insegnanti e di tutto il personale delle nostre scuole superiori rapportandolo alle aule di ogni edificio, in modo da avviare a breve un confronto con i presidi, il provveditorato e i Comuni, partendo da dati reali e da una situazione concreta. La Provincia è al fianco dei presidi, dei ragazzi, degli insegnati e di tutto il personale scolastico che hanno appena concluso un anno particolare, e che ringrazio per la serietà e professionalità con cui lo hanno affrontato. Adesso tocca alle Istituzioni, tutte insieme, garantire ai nostri ragazzi di tornare a scuola e di farlo in sicurezza. Servono quindi linee chiare dal Ministero, e mi auguro che arrivino il prima possibile. Noi nel frattempo ci portiamo avanti, e lo facciamo tutti insieme certi che dal confronto, come già altre criticità superate hanno dimostrato, riusciremo ad adottare le soluzioni migliori. Sarà un lavoro importante, significativo e assolutamente prioritario: far tornare gli studenti in aula, perché la scuola non insegna soltanto le materie che si studiano, insegna a stare insieme".

Il percorso, oltre che dal presidente Menesini e dall'arch. Francesca Lazzari, dirigente dell'ufficio tecnico provinciale e del servizio edilizia scolastica, sarà seguito anche dalla consigliera delegata alla programmazione della Rete scolastica Maria Teresa Leone nonché dai consiglieri Andrea Bonfanti, Patrizio Andreuccetti, Sara D'Ambrosio, Andrea Carrari e Maurizio Verona che hanno la delega rispettivamente per le scuole di Lucca, Mediavalle, Piana, Garfagnana e Versilia.