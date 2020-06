Garfagnana



Puppa e Pellegrinotti (Lega): "Criticità nel comune di Camporgiano"

venerdì, 26 giugno 2020, 17:05

Il capogruppo consiliare di minoranza dei "DiVergenti" di Camporgiano, Massimo Puppa, assieme al commissario Mediavalle e Garfagnana per la Lega Salvini Premier, Luigi Pellegrinotti, si sono posti una serie di domande sulle criticità presenti nel territorio del comune di Camporgiano.



"Questa serie di incontri, da parte del commissario Luigi Pellegrinotti - si legge nella nota della Lega -, con i vari referenti locali dei comuni della Garfagnana e Mediavalle, appartenenti alla Lega Salvini Premier o facenti parte del gruppo di centrodesta, nasce dalla volontà di portare a conoscenza le varie problematiche che il nostro vasto territorio porta con sè da decenni di inadeguati e non sufficienti interventi migliorativi".



"Una delle problematiche analizzate nel comune di Camporgiano - prosegue il partito -, è stata affrontata la necessità di adoperare tutto il territorio comunale di copertura Internet con l’ausilo di fibra ottica ad elevata velocità. Le criticità sono emerse proprio durante questo periodo di lockdown, dove, la maggior parte delle persone, sono dovute rimanere a casa, a seguito dei vari D.P.C.M. per la lotta contro il Covid-19. Molti genitori, ad esempio, si sono lamentati per le varie problematiche emerse durante le lezioni online nei vari gradi di istruzione. Soprattutto nelle frazioni di Filicaia e Poggio si sono avute le difficoltà maggiori, visto la non presenza di fibra ottica".



Puppa, attraverso il supporto di Pellegrinotti, ha presentato presso il comune di Camporgiano una interpellanza all’ufficio protocolli chiedendo “… come il Consiglio Comunale intende Agire riguardo alla fornitura servizio Fibra di Telecom o Tim per le Frazioni di Filicaia e Poggio...”. "Tale interpellanza - si legge nel comunicato - nasce anche dal fatto di poter programmare il futuro prossimo (settembre all’inizio degli anni scolastici dei vari ordini) se le condizioni sanitarie dovessero mutare e dover ripetere il periodo di lockdown attraverso l’utilizzo delle varie piattaforme presenti su internet per effettuare Lezioni, conference call, consigli comunali e altre forme di comunicazione ed informazione."

Il capogruppo Puppa, assieme al commissario Mediavalle e Garfagnana Pellegrinotti, hanno promesso altre iniziative ed interpellanze riguardo ad argomenti molto sensibili sia nel territorio comunale che nel territorio della Garfagnana e Mediavalle su trasporti sia gomma e rotaia, servizi integrati, manutenzioni ordinarie e straordinarie di strade, fossi e cimiteri, associazioni di volontariato e servizi al cittadino sia pubblici che privati.